Confirmado: Dembélé se perderá el Clásico tras su sanción

El Comité de Competición ha sancionado con dos partidos a Dembélé por lo que se perderá el Clásico ante el Real Madrid.

Ousmane Dembélé ha sido sancionado con dos encuentros tras su expulsión en el partido frente al . De este modo el se quedará sin el jugador para disputar el Clásico del próximo 26 de octubre ante el .

Esta es la resolución del Comité de Competición:

"Ha decidido suspender por 2 partidos a D. Masour Ousmane Dembele , en virtud del artículo/s 117 del Código Disciplinario y con una multa accesoria al club en cuantía de 700,00 € y de 600,00 € al jugador en aplicación del art. 52"

Desestiman las alegaciones presentadas por el Barcelona

Vistas las alegaciones y las pruebas videográficas aportadas por el Fútbol Club Barcelona, este Comité de Competición considera:

Tras el examen y consideración conjunta de las alegaciones formuladas y de las pruebas aportadas, este Comité entiende que no se deduce con evidencia la existencia de errores materiales manifiestos, único supuesto en el que procedería dejar sin efecto las consecuencias disciplinarias de la amonestación impuesta, en aplicación de los artículos 27 y 130 del Código Disciplinario vigente. En efecto, del visionado de las imágenes se deduce: en el caso de don Masour Ousmane Dembele, no se desvirtúan de ninguna manera las expresiones contenidas en el acta. De este modo, no se aprecia en ninguno de los casos un error material manifiesto. En consecuencia, se desestiman las alegaciones formuladas, con las consecuencias disciplinarias que se derivan de las referidas expulsiones.