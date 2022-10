Después de la histórica oportunidad perdida, Fernando Gago habló en conferencia de prensa sobre su futuro dentro del club.

El domingo 23 de octubre de 2022 será un día imposible de olvidar para el hincha racinguista. La Academia quedó a las puertas de un nuevo título de liga nacional con un penal fallado que detonó todo. Esta derrota se sumó a otras muy duras durante el año, que empañan una temporada de ochenta puntos.

Ante esto, Fernando Gago salió a hablar en conferencia de prensa y dejó algunas frases muy interesantes.

EL PENAL DE GALVÁN

"Se puede practicar, se pueden patear 25 penales todos los días, pero dentro del campo, en las circunstancias del juego, el que decide es el jugador. Yo no puedo obligar a los jugadores a patear. Yo le dije a Vecchio que patee contra Defensa y Justicia... lo erró."

"¿Cinco chicos que quieren patear el penal no tienen toma de decisión? Como dijo Gaby Milito: yo puedo practicar veinte horas patear un penal, pero no tiene nada que ver patear en un entrenamiento. Jugué veinte años, he visto jugadores de una jerarquía y personalidad increíbles que no querían patear un penal. ¿Lo tengo que obligar yo desde el lado del entrenador?"

SU CONTINUIDAD

"No sé de donde salió el rumor de que me iba. Hay que seguir. Tenemos un partido el miércoles y la posibilidad de jugar una final más."

¿FRACASO?

"Yo no lo considero un fracaso."

"Tenemos la obligación de salir campeones, está claro. Racing es una institución que tiene que pelear por salir campeón. Si el resultado cambia crítica buena por mala, yo no. No me baso en el resultado para criticar o no criticar. Me critico muchísimas cosas a pesar de ganar. El resultado a mi no me cambia."

PARTIDOS DECISIVOS

"Es normal que el hincha se enoje cuando su equipo pierde, pero porqué decir siempre 'situaciones limites'. Cuando le ganamos a Atlético Tucumán no decían que era una situación limite. Estuvimos a un penal de ganar el campeoanto. Los partidos dificiles estuvimos en juego."

DÍAS LIBRES Y ESTADO ANÍMICO

"Es el proceso lógico de perder un partido y la posibilidad de ser campeón. Por eso, para bien o para mal, estaban impuestos tres días libres para liberar las emociones y empezar a trabajar lo que venía. Los veo con muchas ganas de seguir trabajando y tratar de afrontar el partido de la mejor manera posible."

EL TROFEO DE CAMPEONES

"Para mi es importantísimo. Cada competición que juega una institución como Racing es importantísimo. No pienso más allá del partido con Tigre."