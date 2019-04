Conexión francesa: ¿Por qué Denayer es tan vital para el Lyon como Fekir y Memphis?

Menos de un año después de su llegada al club de la Ligue 1, el internacional de Bélgica está rindiendo a un alto nivel.

Jugando al lado de estrellas como Memphis Depay y Nabil Fekir, no es fácil para un defensor ser el centro de atención, sin embargo, hay un buen ejemplo para argumentar que el defensa Jason Denayer ha sido el jugador más consistente del Olympique de esta temporada.



El internacional belga de 23 años de edad, incluso parece haber resuelto el dolor de cabeza que el Lyon ha tenido con los centrales durante los últimos siete años desde la jubilación de Cris.



Cuando Denayer llegó desde el el 21 de agosto, hubo poca expectación con su llegada. En todo caso, los aficionados del Olympique se mostraron escépticos ante la posibilidad de que un jugador que nunca había logrado debutar con el primer equipo de los citizens tuviera nivel para el Lyon, particularmente porque además se había escapado su objetivo principal para la zaga, Ruben Dias.



Es cierto que Denayer había impresionado en sus cesiones a , y Sunderland, pero su traslado a en un era un paso que estaba destinado a marcar su carrera en el más alto nivel.

Habiendo llegado por sólo 10 millones de euros sin contar los pluses, su valor ya ha crecido exponencialmente en el transcurso de una temporada impresionante.



"Tiene todas las características que buscamos: puede jugar en todos los roles de la defensa, tiene inteligencia en el juego, buen sentido posicional, es rápido y es poderoso en los duelos", dijo Florian Maurice, director deportivo del OL, entusiasmado por su fichaje. .



La paciencia de Lyon para firmar a un jugador al que habían estado persiguiendo durante tres años valió la pena. Destacó en una victoria de 2-1 en la sobre el Paris Saint-Germain, durante la cual ejecutó un extraordinario despeje en la línea de gol, también tuvo impresionantes actuaciones en la Liga de Campeones contra el Manchester City, que no logró superar el OL en los dos partidos, y un empate en casa sin goles con el en esa misma competición.



Sin embargo, si el club Rhone quiere volver a jugar la Champions, necesitan a Denayer en su mejor nivel de cara a las últimas semanas de la temporada, ya que los hombres de Bruno Genesio están siendo perseguidos por el Saint-Etienne y el por el tercer puesto en la Ligue. 1, que actualmente aún conservan.



Sin embargo, la presión es algo que el joven defensor le gusta y de hecho fue una de las razones por las que se mudó al Valle del Ródano. "Hay una buena visibilidad del fútbol francés en los medios. Jugar en partidos importantes es una ventaja para mí. Estoy jugando a un nivel más alto que antes", explicó Denayer.



Sin ninguna barrera lingüística, Denayer se instaló rápidamente en Francia, obteniendo elogios de Genesio por el comienzo de su "sueño". En febrero, Genesio afirmó: "Dijo que siente que ha estado aquí por mucho tiempo y es igual para nosotros. Ha cumplido con nuestras expectativas en el campo y ha ganado importancia en el equipo".

A pesar de que es la mejor temporada de su carrera y el reconocimiento generalizado que ha recibido en Francia, sigue siendo modesto.

Después de su exhibición contra Lionel Messi y el Barcelona en el Parc OL, no quiso dejarse llevar por los elogios. "Fue un rendimiento del equipo, todos hicieron bien su trabajo. Es cierto que me sentí bien en el partido, pero todo el equipo hizo su trabajo", dijo a la UEFA.



Su actitud también es realista y con personalidad fuera del campo, esta semana criticó a los multimillonarios por su rápida reacción ante el incendio de la Catedral de Notre Dame en Paris.



Vistas sus actuaciones, no sería sorprendente que hubiera interés en algunos de los clubes más grandes de Europa para ficharlo en verano. Denayer, sin embargo, daría la espalda a esta opción. "Para mí, todo ha ido bien en los últimos meses. Estoy jugando bien y me ha permitido volver al equipo nacional. Necesito estabilidad y está claro que me quedaré en Lyon el próximo año. Es mi primera temporada aquí y no estoy pensando en irme. ¡Y no creo que el club me lo permita!", aseguró.



Con Memphis y Fekir presionando para abandonar Lyon en busca de otras oportunidades, promete ser un verano de transición en el club francés, pero con Denayer en el corazón de la defensa, el OL sabe que tienen una base sólida desde la cual pueden construir su nuevo equipo.