Condenado a ser tercero: El Real Madrid tiene casi imposible adelantar al Atlético

La derrota en Vallecas deja a los colchoneros con 9 puntos de ventaja, los blancos tendrían que ganar todo y que su vecino pierda todo.

El está una jornada más cerca de acabar una temporada que está resultando demasiado gris y en la que a tres partidos de terminar ya sabe que está prácticamente condenado a ser tercero por segunda temporada consecutiva y no podrá adelantar al .

Los merengues perdieron este domingo en Vallecas ante el Rayo, una derrota que sirve a los colchoneros tras ganar por 1-0 y con polémica al Real para aumentar su ventaja en la tabla frente a su vecino en 9 puntos (74 frente a 65), precisamente los mismos que quedan en juego. Los blancos sólo podrían ser segundos si ganan todos los partidos y los rojiblancos lo pierden todo, una circunstancia casi imposible.

No obstante, el Real Madrid también sabe que el cuarto no le podrá adelantar, ya que el y el tampoco ganaron esta jornada y no recortaron los 10 puntos de ventaja que tienen los pupilos de Zidane en la clasificación, que sí se aseguran el bronce de LaLiga, un consuelo irrelevante en un club de estas características.

De hecho, la llegada de Zidane en el banquillo ha empeorado los registros del Real Madrid en esta lucha, ya que cuando llegó al banquillo sustituyendo a Solari estaban a cinco puntos del Atlético y ahora están a 9. El técnico francés llegó a reducir la distancia a sólo 2 puntos nada más llegar pero sus malos números a domicilio con 2 derrotas ( y ) y 2 empates ( y Getafe) le han lastrado demasiado para tratar de pelear por el segundo puesto.

Tampoco ha ayudado a la hora de recortar puntos con el , que estaba a 12 puntos cuando tomó las riendas del equipo y ha acabado ganando LaLiga con tres jornadas de antelación y con una ventaja sideral de 18 puntos sobre el Real Madrid, que firma su peor puntuación a estar altuas de LaLiga desde 2002.