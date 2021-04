Concachampions, una recolección de bochornos de principio a fin

La Concachampions ha sido un torneo criticado por diferentes apectos que no son comunes en el futbol mexicano.

La Liga de Campeones de la Concacaf hoy en día es la máxima competencia de clubes a nivel regional a la que pueden aspirar los equipos de la Liga MX, aunque esta también es súmamente criticada.

Y es que la calendarización o los clubes que enfrentan, así como los países que visitan, y por consecuencia el nivel deportivo, son algunos aspectos que generan controversia, pues incluso pueden llegar a cruzarse con entidades isleñas.

La última edición de la Concachampions ha quedado marcada por situaciones que han involucrado al Arcahaie FC de Haití, que chocó con el Cruz Azul en los octavos de final de la edición 2021, que ha acaparado los reflectores más allá de lo deportivo.

Sin duda los ‘bochornos’ de dicha competencia han estado a la vuelta de la esquina, pero es algo histórico pues acontecimientos nada usuales se han ido dando a lo largo de los años.

En Goal te contamos estas situaciones que han marcado a la Liga de Campeones de la Concacaf:

HAITIANO DESERTÓ EN MÉXICO

El más reciente es el del mediocampista del Arcahaie FC de Haití Wilmane Exumé, quien dejó la concentración del equipo en Ciudad de México el pasado lunes 12 de abril poco después de las 16:00 hrs

Aunque no comunicó esta situación a la directiva, sí lo hizo a algunos de sus compañeros para trasladarse del sur de la capital a la residencia de uno de sus familiares, contó una fuentes al interior del equipo a Goal.

Una situación de este tipo llegó a pasar en su momento en otros torneos de la Concacaf con futbolistas de origen cubano, que incluso aterrizaron en Estados Unidos por un mejor nivel de vida.

El Arcahaie FC vivió una travesía para llegar al juego de vuelta de los octavos de final de la edición 2021 pues no tenían dinero para trasladarse y correr con los gastos para disputar el encuentro.

Por ello es que tuvieron que recurrir a la Concacaf para que auspiciara los gastos, desde el vuelo charter al Aeropuerto de Toluca, el traslado a un hotel al sur de la Ciudad de México, hospedaje, alimentación y el regreso a Haití.

ALAJUELENSE NO PUDO CONTAR CON SELECCIONADOS

Liga Deportiva Alajuelense no pudo contar con seis futbolistas clave para enfrentar al Atlanta United debido a que el Gobierno de Estados Unidos pedía estar al menos catorce días en países de América antes de viajar a la Unión Americana, y estos no alcanzaban a cumplirlos. Por esto pidieron aplazar su partido al organismo, pero no lograron su cometido.

Por ello enfrentaron el compromiso en Georgia sin la participación del portero Leonel Moreira, Bryan Ruíz, Ian Smith, Johan Venegas, Alex López y Barlon Sequeira. El motivo por el que no lograron cumplir dicho tiempo fue porque estuvieron en Europa disputando países con sus selecciones en la pasada Fecha FIFA.

EN RIESGO POR FALTA DE VISAS

El encuentro entre Atlanta y Alajuelense estuvo cerca de no disputarse en Estados Unidos por la falta de visas para entrar a la Unión Americana. Incluso el club informó que había una prohibición en los consulados para no recibir público solicitante de visas, que no se estaban otorgando en muchos países.

Finalmente alcanzaron a solventar el problema, aunque estuvo en riesgo de no llevarse a cabo el partido por un tema gubernamental.

PROBLEMAS DE CALENDARIO PROCLAMARON TRES CAMPEONES EN 1978

Los diferentes problemas por la calendarización del torneo con las ligas locales hicieron que la Copa de Campeones Concacaf de 1978 tuviera un hecho insólito y contara con tres campeones: Comunicaciones de Guatemala, Defence Force de Trinidad y Tobago así como Leones Negros de la UdeG de México.

El Defence Force ya había accedido a la final luego de derrotar en semifinal al Voorwaarts de Surinam y esperaba al ganador de la serie entre Comunicaciones y la UdeG.

Sin embargo, no se llegó a un acuerdo entre los dos últimos por un tema de reajuste de fechas, así que la Concacaf decidió coronar campeones a los tres clubes antes mencionados.

SIN TORNEO EN 2001

La Copa de Campeones de Concacaf no se disputó en el 2001 debido a que estaba en reestructuración del torneo, donde se debían de ajustar diferentes factores antes de disputar a partir de 2008 la Liga de Campeones de la Concacaf.

Por ello es que se disputó por única vez la Copa de Gigantes de la Concacaf para suplir, donde compitieron doce clubes como América y Chivas por México, DC United y Columbus Crew por Estados Unidos, Municipal y Comunicaciones por Guatemala, Alianza FC y CD Aguila por El Salvador, Saprissa por Costa Rica, Motagua por Honduras, SV Transvaal por Surinam, Arnett Gardens FC por Jamaica.

ESTADIOS INSÓLITOS

Así como la Concachampions recibe encuentros en estadios de primer nivel, también se disputan partidos en inmuebles que dejan mucho que desear conforme al nivel que se espera.

En San Pedro Sula, la casa del Marathón alcanza un aforo final de once mil aficionados, en Estelí hasta ocho mil, en República Dominicana hasta quince mil, en Jamaica y Panamá hasta tres mil, en Haití hasta mil 500 y Costa Rica hasta ocho mil.