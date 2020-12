Aunque no gane Concachampions, América no le puso ultimátum a Herrera

El entrenador se encuentra en el ojo del huracán luego de haber sido eliminado en los cuartos del Guardianes 2020 por Chivas.

No importa si no gana la Concacaf Liga de Campeones 2020, el director técnico del América, Miguel Herrera, no saldrá del club. O al menos no le han hecho saber que se juega el puesto en el torneo continental, según reveló.

“No he platicado con Santiago (Baños, el presidente deportivo) pero, por lo que habló días atrás, yo supe que estaba firme y seguía en la institución. Si tienes un mal día y el dueño del equipo (Emilio Azcárraga) se levanta molesto y te puedes quedar sin trabajo. Hay que ir viéndolo día con día, no está para nada supeditado mi puesto en la banca”, aseguró en conferencia de prensa.

Los Azulcremas se van a medir al por la vuelta de los cuartos de final de la justa, después de la larga pausa de varios meses debido a la pandemia de coronavirus. El cotejo de ida lo ganaron por 3-0 en el Estadio Azteca.

“Yo tengo ganas todos los partidos que juguemos y mañana tenemos uno. Esa es la obligación que tenemos: ganar y gustar para la gente, y tratar de ser campeones. Eso no lo vamos a cambiar nunca. Hoy estoy yo, mañana puede ser otro, y la exigencia siempre será la misma”, agregó.

De triunfar o conservar la ventaja en el marcador global, los capitalinos chocarían a un solo partido contra o el Los Ángeles FC en las semifinales.