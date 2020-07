Con polémica hasta el final: El piscinazo de Sergio Ramos que ni el VAR corrigió en el Real Madrid - Villarreal

El camero cayó dentro del área por una supuesta falta de Chakla pero la repetición dejó claro que no hubo acción de falta.

Casi a penalti por partido con su correspondiente polémica arbitral ha salido el en la recta final de . Tampoco faltó la cuota de escándalo con los trencillas en la resolución del campeonato ante el y los merengues anotaron el 2-0 tras un inexistente penalti de Sergio Ramos.

La acción de la discordia llegó en el minuto 73 tras un robo de Sergio Ramos en campo rival y se lanzó al ataque, donde acabó cayendo dentro del área y Hernández Hernández pitó penalti. La repetición demostró que el lance con Chakla no fue falta.

Sin embargo, el VAR no cambió la decisión del árbitro con la acción, supuestamente, según Andújar Oliver en Radio Marca porque sí que hubo contacto y el VAR no podía contradecir la decisión inicial del árbitro. La polémica no acabó ahí.

Cuando lazó el penalti, Sergio Ramos tocó en corto para que marcara Benzema, pero el colegiado dictamina que el francés ya estaba dentro del área cuando tocó el de Camas y se mandó repetir el penalti y finalmente Benzema acabó anotando el 2-0.