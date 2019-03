Con Maradona a la cabeza, los campeones del mundo le soltaron la mano a la Selección Argentina

Tras la derrota de la Albiceleste ante Venezuela, Diego y otros históricos del equipo argentino criticaron duramente al equipo de Lionel Scaloni.

La Selección argentina , con la vuelta de Lionel Messi, cayó ante Venezuela en su primer amistoso de 2019, en España. Y las críticas a la Albiceleste no tardaron en aparecer en las redes sociales, en los medios de comunicación y en algunos referentes que supieron vestir la camiseta celeste y blanca.

Y si de referentes se trata, el máximo referente es Diego Maradona , quien no tardó en salir al cruce de esta Selección dirigida por Lionel Scaloni, a quien el 10 ya había cuestionado como entrenador . "¿ ? No veo películas de terror. ¿Cómo estos ineptos siguen gobernando la Selección? ¿Quién fue el estúpido que creyó que Argentina le iba a ganar a ? Ellos son un equipo que está formado y acá entraron por la ventana, no entraron ni por la puerta, porque traicionaron y porque le mienten permanentemente a la gente. Así Argentina no va a ganar un partido, lo lamento", comenzó diciendo Diego al ser consultado tras un encuentro de y siguió: "Me siento muy argentino, pero me siento con la otra camada de técnicos y jugadores. Yo sé lo que piensan Ruggeri, Giusti, Batista, Pumpido, Caniggia: que este equipo no merece la camiseta. Los que yo te nombre la tienen tatuada. La tenemos tatuada. Para que venga uno que no sé si es profesor de matemáticas o qué será Tapia, pero la verdad que no tiene puta idea".

El artículo sigue a continuación

Después, le bajó un cambio a sus declaraciones contra el plantel: "Lo lamento por la gente de Argentina que les sigue creyendo a estos mentirosos. Lo lamento por los jugadores, que tienen que ir a poner la cara cuando la tendrían que poner los dirigentes y armar un semillero y empezar de nuevo, pero no regalar el prestigio que nosotros alguna vez le dimos". Eso sí, quiso destacar la figura de Menotti: "Al único que rescato es al Flaco. No me hablen de ningún dirigente argentino porque no va, no va. Me tiraron abajo 15 años de carrera y 15 años de Selección. Regalar el prestigio así no me gusta, me pone triste".

Pero Maradona no fue el único que criticó duramente a la Selección albiceleste. Daniel Passarella, otro referente y campeón del mundo, fue contundente al momento de analizar al conjunto argentino. En realidad, al momento de pegarle a Lionel Messi. "Cuando juega con , tiene una actitud diferente a cuando juega con Argentina", aseguró Passarella y después explicó: "Allá (en ) se encuentra mejor. A veces suceden estas cosas, que vos jugás en un equipo y lo hacés bien, te quieren, pero no te encontrás a gusto. Algo no encaja. No sé que es, tendría que estar adentro para saberlo". Además, destacó el trabajo del Tata Martino en la Selección mexicana: "Es una gran persona y fue un gran jugador. Hicieron muy bien los mexicanos en contratarlo. De la última década, ha sido el mejor DT de Argentina".

Otro que hizo un análisis del momento de la Selección argentina fue Pedro Troglio quien aseguró que "se convocan jugadores porque juegan sólo dos partidos bien o hacen un lindo gol”. Además, el exentrenador de Gimnasia dijo que no se puede cargar a Messi con toda la responsabilidad y reclamó por la presencia de Agüero. "Está mal que Messi sea un imán. Creemos que tenemos que ponerle a Messi todos los que juegan lindo, hay que armarle un equipo equilibrado", analizó y pidió: "De golpe inmolamos al Kun Agüero, que debería seguir jugando en la Selección". Por otro lado, en charla con Radio Mitre, el DT destacó que "Messi lleva una carga emotiva enorme" y resaltó la figura de Gallardo, quien "hace cosas increíbles, logra el sacrificio de sus figuras y puede hacerlo con Messi en la Selección”.