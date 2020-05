Comunicaciones fija postura ante el desenlace del Clausura 2020

Los Cremas no están de acuerdo con que haya descensos, en caso que se cancele la temporada.

Es prácticamente un hecho la suspensión del Clausura 2020, pero la Liga Nacional todavía no ha decidido qué sucederá con los descensos. Juan García, presidente de Comunicaciones, expresó la posición de los Cremas con respecto a este tema.

"Las decisiones tienen que ser parejas para todos. Desde mi humilde opinión, si no hay un campeón, no puede haber un descenso. Si no hay un descenso no puede haber un ascenso. Este es un torneo que todos debemos perder", dijo García.

En ese sentido, el directivo de los Cremas considera que se tienen que seguir las recomendaciones de la Concacaf. “Si ellos recomiendan algo, seguro lo analizaron y evaluaron. Cuando Concacaf hace una recomendación tan puntual, creo que tenemos que seguir esta directriz”.

Más equipos

Comunicaciones, antes de la suspensión del torneo en la Jornada 13, marchaba en lo más alto de la tabla de posiciones con 28 unidades y era uno de los principales candidatos para quedarse con el título en este segundo tramo de la temporada en la Liga Nacional.