Compite en la Goal NxGn FIFA 19 Squad Battle por una oportunidad por 23.000 puntos FIFA

Esta semana la Squad Battle de FIFA 19 viene de Goal y queremos ver los mejores goles que anotes contra nuestro equipo.

Por primera vez, los fanáticos del FIFA pueden enfrentarse a un equipo compuesto por jugadores que figuran en la lista NxGn de Goal de este año.

Con jugadores como Jadon Sancho, Phil Foden y Vinicius Junior, el equipo NxGn 2019 está disponible en esta semana como la Featured Squad Battle en el modo FIFA Ultimate Team Squad Battle.

Además de poder sumar 1.800 puntos de Squad Battle por vencer al equipo NxGn 2019, ofrecemos a los jugadores la oportunidad de ganar una parte de 23.000 puntos FIFA para gastar en el juego.

Todo lo que debes hacer para tener la oportunidad de ganar una de cinco tarjetas de 4.600 puntos FIFA es enviarnos el mejor gol que hayas marcado contra nuestro equipo y nuestro panel elegirá los cinco mejores. Para participar, responde al tuit de esta competición o usa el hashtag #NxGnSquadBattle e incluye un video de tu gol en el tuit.

Asegúrate de leer los Términos y Condiciones completos a continuación.



TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Competición y Promotor.

1.1. El título de la competición es NxGn Featured Squad Battle (la "Competición").

1.2. Al participar en esta Competición y en consideración por la oportunidad de ganar el Premio asociado con la Competición, cada participante acepta regirse por estos Términos y Condiciones. La información sobre cómo participar y los detalles del Premio forman parte de estos términos y condiciones.

1.3. El promotor de la Competición es Perform Media Channels Ltd, de Hanover House, Plane Tree Crescent, Feltham, , TW13 7BZ (el "Promotor").

2. Quien puede participar

2.1. Sujeto al párrafo 2.3, la participación en la Competición está abierta únicamente a personas mayores de edad en su provincia o territorio de residencia en la fecha de inscripción. La Competición es nula donde esté prohibida o restringida por la ley en la provincia, estado o territorio de la persona que participa en ella, y está sujeta a todas las leyes y regulaciones aplicables.

2.2. Cada participante elegible puede ingresar solo una vez.

2.3. Los funcionarios, la gerencia y los empleados (y los miembros de la familia inmediata de los oficiales, la gerencia y los empleados) del Promotor o su compañía tenedora o subsidiaria no son elegibles para participar en la Competición.

2.4. La Competición no se considerará promovida por el Promotor en y los , y los residentes de Brasil y los Emiratos Árabes Unidos no podrán participar en la Competición. Cualquier entrada recibida de residentes de esos países será inválida.

3. Período de la Competición

La Competición comienza a las 00:00 (UK BST) el lunes 1 de julio de 2019 y finaliza a las 23:59 (UK BST) el domingo 7 de julio de 2019 (el "Período de Competición").

4. Cómo participar en la Competición y cómo ganar el Premio

4.1 Para participar en la Competición, los participantes elegibles deben aceptar estos términos y condiciones y completar los pasos que se explican en el portal de entrada (es decir, en la publicación de Facebook o Twitter del Promotor que detalla el mismo).

4.2 Todas las inscripciones deben ser recibidas por el Promotor durante el Período de la Competición. Cualquier participación recibida antes o después del Período de la Competición se descalifica automáticamente.

4.3 Todas las inscripciones recibidas por los participantes elegibles durante el Período de la Competición serán revisadas por un panel de jueces (que incluirá un tercero independiente) (el "Panel"). El Panel elegirá cinco entradas enviadas por los participantes elegibles dentro de los siete días del período de cierre. quiénes serán los ("Ganadores" o "Ganadores de premios").

4.4 No es necesario realizar ninguna compra u otro pago para participar en el Concurso.

5. Notificación del ganador del premio.

5.1. Los ganadores de los premios serán notificados por Twitter o Facebook (según el portal de entrada utilizado por el participante para ingresar a la Competición) dentro de los 28 días posteriores al período de inscripción.

5.2. Los Ganadores del Premio deben aceptar el Premio por Twitter o la confirmación de Facebook y proporcionarle al Promotor una dirección de correo electrónico en Twitter o Facebook dentro de los 7 días de la notificación. El Promotor enviará el Premio a la dirección de correo electrónico del Ganador del Premio dentro de los 14 días de la confirmación.

5.3 Si no se recibe dicha confirmación de Facebook o Twitter del Ganador del Premio dentro de [7 días] de la notificación del Promotor, el Panel puede seleccionar un Ganador del Premio de reemplazo.

6. Detalles del premio

6.1. El premio es de 4.600 puntos de la FIFA 19 ("el Premio").

6.2. El Ganador del Premio acepta que las Partes Liberadas (definidas en el párrafo 7.1 a continuación) y sus designados y asignados pueden usar el nombre, la voz, la ciudad / provincia, el estado o el territorio de residencia del Ganador, las fotos, los videos o los clips de películas, y / u otros medios visuales. similitud con fines publicitarios y / o comerciales y / o para cualquier otro propósito en cualquier medio o formato ahora o en adelante conocido sin compensación adicional (financiera o de otro tipo), permiso o notificación.

6.3 Antes de que se otorgue el Premio, es posible que se le solicite al Ganador seleccionado que responda correctamente una pregunta de matemáticas basada en habilidades, si así lo exige la ley en la provincia, estado o territorio del Ganador, que firme un acuerdo que autoriza el uso de su imagen, nombre, participación y / o voz en cualquier medio por un período de tiempo ilimitado sin remuneración con el fin de promover esta Competencia (incluido cualquier resultado) y / o promocionar cualquier producto fabricado, distribuido y / o suministrado por el Promotor.

7. Otras condiciones de competición

7.1. Ninguno de los Promotores o sus compañías tenedoras o subsidiarias (las "Partes Liberadas") aceptan responsabilidad alguna por cualquier variación en el valor del Premio. En caso de que el Premio no esté disponible, el Promotor se reserva el derecho de sustituir el Premio por un premio de igual o mayor valor, sujeto a las instrucciones escritas de los organismos reguladores pertinentes.

7.2. El Premio no es transferible ni canjeable. El Premio no se puede canjear ni canjear por dinero en efectivo y solo puede tomarse como se ofrece.

7.3. Cada Ganador del Premio reconoce que su Premio puede estar sujeto a términos y condiciones adicionales impuestos por proveedores terceros que se entregarán a cada Ganador del Premio. Al aceptar su Premio, se considerará que el Ganador del Premio ha aceptado dichos términos y condiciones adicionales en su totalidad.

7.4. Las Partes eximidas no aceptan responsabilidad y no son responsables de ninguna condición adicional impuesta por un tercero según lo mencionado en el párrafo 7.3.

7.5. Todos los participantes elegibles acuerdan proporcionar al Promotor o al agente autorizado del Promotor una identificación y prueba de elegibilidad de acuerdo con la ley o regulación aplicable si se selecciona como Ganador del Premio. La forma requerida de identificación y prueba de elegibilidad son a discreción del Promotor (actuando de manera razonable).

8. Premios no reclamados

En el caso de que un Ganador no sea aceptado o reclamado por un Ganador, dicho Premio se considerará como no reclamado y el Promotor se reserva el derecho de solicitar al Panel que seleccione un Ganador de Premio de reemplazo para recibir ese Premio no reclamado.

9. Limitación de responsabilidad

9.1. En la máxima medida permitida por la ley, las Partes eximidas excluyen toda responsabilidad y serán consideradas inofensivas de cualquier pérdida, daño, acción, responsabilidad, lesión o reclamo (incluyendo, sin limitación (pero sujeto a la ley), lesiones personales, muerte al Ganador o cualquier tercero, o daños a bienes personales o reales, debidos en su totalidad o en parte, directa o indirectamente, por cualquier motivo) en que haya incurrido cualquier persona en relación con la Competición o la promoción, recibo, aceptación, posesión, uso o mal uso de cualquier Premio y / o participación en esta Competición. Las Partes eximidas también excluyen expresamente cualquier responsabilidad por cualquier pérdida o daño en el que pueda incurrir como consecuencia del incumplimiento de estos términos y condiciones.

9.2. Excepto que la ley aplicable exija lo contrario, las Partes eximidas no aceptan ninguna responsabilidad u obligación por cualquier inscripción o reclamación que, por razones técnicas o de otro tipo, no tenga éxito, no sea elegible, tarde o esté incompleta.

9.3. Nada en estos términos y condiciones excluye o limita la responsabilidad del Promotor por: (i) muerte o lesiones personales derivadas de la negligencia del Promotor; (ii) fraude o tergiversación fraudulenta; (iii) o cualquier otra responsabilidad que no pueda ser excluida o limitada por la ley aplicable, y nada en estos términos y condiciones limita, excluye o modifica cualquier derecho o garantía legal provisto por la ley aplicable.

10. Privacidad

Al participar en la Competición, el participante entiende y acepta que el Promotor y sus agentes pueden usar y divulgar la información personal del participante para ayudar a administrar y administrar la Competición y los Premios (cuando corresponda) y comunicarse con el participante con respecto a las ofertas especiales del Promotor y sus entidades relacionadas. Los participantes en la Competición reconocen que el Promotor puede compartir la información personal de un participante con las entidades relacionadas con el extranjero del Promotor que pueden comunicarse con el participante con mensajes de marketing y ofertas especiales. Sin limitar lo anterior, el Promotor puede divulgar la información personal del Ganador del Premio a terceros con el fin de cumplir con el Premio. Si un participante elige recibir información de otros terceros, el Promotor también puede divulgar la información personal del participante para ese propósito. Los participantes pueden obtener más información sobre cómo el Promotor recopila, utiliza y divulga información personal leyendo la Política de privacidad del Promotor, que está disponible en [https://www.goal.com/en-gb/legal/privacy-policy]. Los participantes pueden acceder a la información personal que el Promotor tiene sobre ellos escribiendo al Promotor a la dirección que se indica a continuación. Si el Promotor limita o niega el acceso de un participante a su información personal en ciertas circunstancias, el Promotor le dirá al participante por qué el acceso fue limitado o denegado. El participante puede ponerse en contacto con el Promotor escribiendo al Promotor a la (s) dirección (es) que figuran en la política de privacidad.

11. General

11.1. Cualquier decisión del Promotor y / o el Panel con respecto a la Competición es definitiva y vinculante y no se realizará ninguna correspondencia. El Promotor se reserva el derecho de retirar, alterar o suspender la Competición o estos términos y condiciones en cualquier momento si circunstancias fuera de su control hacen que esto sea inevitable.

11.2. Los premios siguen siendo propiedad del promotor hasta que se entreguen a los ganadores de los premios.

11.3. Las Partes eximidas no asumirán ninguna responsabilidad si, por cualquier motivo, la Competición no puede ejecutarse según lo previsto, incluso debido a una infección por virus informáticos, errores, alteraciones, fallas técnicas o cualquier otra causa fuera del control del Promotor que corrompa o afecta la imparcialidad o integridad o conducta adecuada de la competencia. El Promotor se reserva el derecho, a su sola discreción, de descalificar a cualquier persona que manipule el proceso de inscripción y de cancelar, modificar, terminar o suspender la Competición, sujeto a las instrucciones escritas de los organismos reguladores pertinentes.

11.4. El Promotor se reserva el derecho en cualquier momento y a su entera discreción de: (i) verificar la elegibilidad de cualquier participante y / o un Ganador del Premio (incluidos su edad y lugar de residencia); (ii) descalificar a cualquier participante que conspire con otros para obtener una ventaja injusta o que esté involucrado en la manipulación, interferencia o alteración del proceso de inscripción o cualquier otro elemento de la Competición o que el Promotor considere razonablemente que ha actuado en violación de estos términos y Condiciones.

11.5. Cada Ganador del Premio será responsable de todos los impuestos aplicables. Cada premio tiene un valor monetario de menos de $ 50 USD.

11.6. Es responsabilidad del participante informar al Promotor de cualquier cambio en sus datos de contacto, incluida su dirección residencial, dirección de correo electrónico o número de teléfono durante el día.

11.7 Esta competencia no está patrocinada, aprobada, administrada ni asociada con Facebook, Inc., Twitter, Inc. ni Electronic Arts, Inc. o cualquiera de sus afiliados.

11.8. Esta Competición, estos términos y condiciones, y cualquier disputa que surja de o en relación con ellos, se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de Inglaterra. Cada participante acepta irrevocablemente que los tribunales de Inglaterra y tendrán jurisdicción exclusiva para resolver cualquier disputa o reclamo que surja de o en relación con la Competencia o estos términos y condiciones.