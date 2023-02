Competición mantiene la roja a Luiz Felipe y levanta la amarilla a Aspas

La justicia deportiva mantiene la sanción al defensa del Betis y se la levanta al del Celta

Sigue la polémica tras el Real Betis-Celta de Liga. El Comité de Competición ha decidido dejar sin efecto la cartulina amarilla mostrada a Iago Aspas en el partido ante el cuadro bético en Heliópolis. Aspas fue amonestado por Del Cerro Grande tras una entrada sobre Canales y el propio jugador protestó sobre el terreno de juego alegando que había arrebatado el balón limpiamente. El club vigués decidió presentar alegaciones por dicha amarilla al entender que existía “un error material manifiesto", explicando que no había derribado al rival en ese lance del juego. Competición ha aceptado el recurso del Celta y le ha retirado la amonestación a Aspas. El fallo del Comité reza así: (...) Lo cierto es que las imágenes aportadas corroboran, en opinión de este órgano disciplinario, la versión del club”.

En cambio, Competición refrenda la expulsión del defensa del Real Betis, Luiz Felipe, que fue amonestado por intentar quitarle la pelota precisamente a Iago Aspas, que se quedó tendido en el suelo llevándose las manos a la cara, como si hubiera recibido un golpe en el rostro. El colegiado expulsó al defensa bético por ese episodio durante el encuentro. Una jugada que encendió los ánimos del beticismo. Después del partido, e

l Betis presentó las siguientes alegaciones ante el Comité de Competición, explicando que no se había producido ningún golpe en el pecho del rival, sino que Luiz Felipe golpeó el balón que el jugador rival sujetaba en ese momento en un intento de reanudar el juego cuanto antes.

Sin embargo, el Comité de Competición no da la razón al conjunto verdiblanco en su fallo y sostiene la roja para el defensa del Real Betis, alegando lo siguiente: “Las imágenes aportadas por el club no permiten desvirtuar el relato arbitral. Su visionado, en definitiva, no ha permitido a este órgano disciplinario constatar la existencia del error alegado por el club”. Es decir, que Competición sanciona a Luiz Felipe con un partido de suspensión, a expensas de que el cuadro bético siga acudiendo al Comité de Apelación. La decisión de Competición ha causado un profundo malestar en el seno del club andaluz.