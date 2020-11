Compañeros, rivales, maestro y alumno y hasta posible sustituto: Los caminos cruzados de Zidane y Conte

Los técnicos de Real Madrid e Inter jugaron juntos en la Juventus, se enfrentaron como jugadores y ahora se miden por primera vez como entrenadores.

Antonio Conte y Zinedine Zidane, dos iconos del fútbol europeo se verán por primera vez las caras como entrenadores en este Real Madrid - Inter de la Champions League en el que ninguno de los dos equipos tiene margen de error. Dos técnicos y dos ex jugadores que han compartido muchos momentos en su carrera como compañeros, rivales y hasta mentores.

Una carrera brillante juntos a la que le faltó una Champions

En la jugaron juntos durante cinco temporada entre 1996 y 2001 en las que conquistaron dos veces la , la e y la Intercontinental. Zidane llegó justó después de que la vecchia signora, con Conte en el equipo, ganara la Champions y juntos se le resistió ganar otra vez le Orejona ya que perdieron en las finales de 1997 y 1998 ante el y el .

Precisamente, Zidane decidió marcharse al conjunto merengue para lograr su sueño de levantar la Copa de Europa y lo logró en su primera temporada en la recordada final de la novena en 2002 en la que vencieron al Bayer Leverkusen en Glasgow con su inolvidable gol de volea.

Conte le robó una final a un Zidane que le quitó una

Aquella en Glasgow fue la única Champions de su carrera como jugador, ya que a Zidane y el Real Madrid de los Galácticos se les escapó la final de 2003 precisamente por culpa de la Juventus, que les apeó en semifinales y acabó perdiendo la final en Old Trafford en los penaltis ante el Milan, la tercera perdida de Conte. El centrocampista de la Juventus fue titular en la derrota en la ida en el Santiago Bernabéu por 2-1 y sólo tuvo 1 minuto en la vuelta en la que Zidane marcó pero la Vecchia Signora remontó ganando 3-1.

A nivel de selecciones nunca se enfrentaron directamente aunque Zidane privó a Conte de ganar su único título con Italia en la final de la Eurocopa del 2000. El actual técnico del Inter vio al completo el partido desde el banquillo y no pudo evitar la agónica remontada gala con el Gol de Oro de Trezeguet. Italia, ya sin Conte retirado en 2004, se vengó en la final del Mundial de 2006, el último partido como profesional de Zidane en el que perdió el título y los nervios con el cabezazo a Materazzi que le costó la expulsión.

De maestro y alumno a posible sustituto

Retirados ambos, Conte se decantó pronto por iniciar una carrera como entrenador y en cinco años llegó desde el banquillo del Arezzzo hasta el de una Juventus en reconstrucción previo paso por Bari, y Siena. En la Juventus acabó con la sequía de títulos y ganó tres veces el Scudetto iniciando la dinastía que llega hasta nuestros días. En su etapa en el banquillo del club de Turín, Zidane, que ya había sentido el gusanillo de ser entrenador, le visitó para aprender sus métodos.

"La verdad es que no tengo contacto diario pero sí que jugamos juntos y él era el capitán. No me sorprende que sea entrenador, nuestra relación es buena, no nos llamamos regularmente pero recuerdo que cuando me preparaba para ser entrenador fui a verlo a la Juventus y fue fantástico. Estuve cuatro cinco años jugando con él y la relación es fantástica", explicó el propio Zidane.

El final de la historia ya lo conocen. Conte fue seleccionador de Italia y entrenador del , donde conquistó la Premier league y se fue en 2018. Zidane lo ganó todo con el Real Madrid y tras tres consecutivas, se fue también 2018 para dejar su sitio a Lopetegui. Tras la destitución del vasco, Conte estuvo cerca de ser el nuevo entrenador merengue pero al final Solari ocupó el banquillo del Bernabéu antes de que Zidane aceptara regresar. El italiano acabó volviendo a su país para reverdecer a un Inter al que ya ha llevado a una final de la y con el que ahora quiere volver a luchar por la Champions, el torneo favorito de su enemigo íntimo de esta noche.