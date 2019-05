Cómo y en qué canal ver el Multifútbol de la penúltima jornada de LaLiga

Toda la emoción de la jornada se podrá seguir con una retransmisión simultánea de ocho partidos en BeIn LaLiga

Tarde de fútbol de las de antes, de esas en las que todo el mundo está pegado a la radio para conocer lo que pasa en cada uno de los campos de . Hay jornada unificada porque el campeonato está a punto de finalizar, una tradición que busca sofocar la picaresca y que ningún equipo pueda llevar ventaja al conocer los resultados de los otros partidos.

Eso impide, eso sí, que un aficionado vea los diez partidos completos, eso sí, como sí se puede hacer cada semana. Eso no quiere decir que quien quiera ver la emoción de todos los partidos no pueda hacerlo, pues el canal BeIn La Liga da la opción de un multifútbol que narrará José Sanchís y comentará Axel Torres. También se podrán ver, por supuesto, cada uno de los partidos de manera independiente, pero en este caso, y en la última jornada previsiblemente, también habrá la opción de juntar casi todos a la vez.

Los únicos dos partidos que no entrarán en este carrusel son el Atlético de Madrid-Sevilla y el Girona-Levante. El primero ha sido elegido como El Partidazo, y aunque también se puede ver en Movistar+, no pertenece a BeIn y, por lo tanto, no puede entrar en su Multifútbol. El partido clave para el descenso también está fuera del circuito puesto que sus derechos pertenecen a GOLTV. Ese partido, por lo tanto, podrá ser visto en abierto.

Los que estén interesados en ver un partido concreto pueden hacerlo, y estos serán los diales en los que retransmitirán cada uno de los duelos: FC – FC (Bein MAX 1), – (Bein LaLiga MAX 2), CF – Deportivo (Bein LaLiga MAX 3), – RC de Vigo (Bein LaLiga MAX 4), CF – SD (Bein LaLiga MAX 5), – Real (Bein LaLiga MAX 6), CD – RCD (Bein LaLiga MAX 7) y Real – SD (Bein LaLiga MAX 8).