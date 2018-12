Cómo ver la Copa Libertadores en Facebook: qué pagina es, streaming y qué partidos transmite

La edición 2019 dará algunos compromisos a través de la famosa red social.

Renovarse o morir, dicen por ahí. La frase parece que fue entendida a la perfección por CONMEBOL, que realizará distintas modificaciones para la Copa Libertadores 2019.

A partir de la próxima edición, se definirá el campeón a una final única en una sede alterna, y en los últimos días se confirmó que Facebook tendrá los derechos de transmisión de algunos partidos.

En un comunicado de prensa, la Confederación Sudaméricana confirmó la noticia, teniendo como objetivo pluralizar las transmisiones y realizar un proceso de licitaciones abierto y competitivo.

A continuación, en Goal te presentamos toda la información que se conoce.

¿EN QUÉ PÁGINA VEO LOS PARTIDOS?

El Facebook oficial Conmebol Libertadores será el canal adecuado para ver las transmisiones.

¿QUÉ PAÍSES PUEDEN VER?

Chile, Uruguay, Colombia, Argentina y toda Latinoamérica. No se puede ver en Brasil ni México.

¿TIENE ALGÚN COSTO?

No, los partidos se observan totalmente gratis.

¿QUÉ PARTIDOS SE VERÁN?

La programación de primera ronda será la siguiente, destacando que los partidos de jueves serán en exclusiva.

07/03: Huracán vs. Cruzeiro

07/03: LDU Quito vs. Peñarol

07/03: Deportivo Lara vs. Emelec

14/03: Emelec vs. Huracán

14/03: Peñarol vs. San José

14/03: Alt. Paranaense vs. J. Wilstermann

28/03: Ganador G3 vs. Rosario Central

28/03: Universidad Católica vs. Gremio

28/03: Sporting Cristal vs. Olimpia

11/04: River vs. Alianza Lima

11/04: Flamengo vs. San José

11/04: Emelec vs. Deportivo Lara

25/04: Junior vs. San Lorenzo

25/04: Zamora vs. Cerro Porteño

25/04: G2 vs. Palmeiras

09/05: Godoy Cruz vs. Universidad de Concepción

09/05: Boca vs. Atlético Paranaense