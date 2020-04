¿Cómo y por qué Dybala y su novia Oriana Sabatini dieron positivo dos veces por coronavirus?

4 opciones: resistencia anormal del COVI 19, mutación del mismo, kit defectuoso o problema de inmunidad.

Ni Paulo Dybala ni su novia Oriana Sabatini lo podían creer. Después de haber recibido la noticia días atrás de infectarse con coronavirus, haber guardado reposo en cuarentena y mejorar sus síntomas, les volvieron a practicar la prueba a ambos y arrojó nuevamente positiva.

“El 21 de marzo a mi novio y a mí nos hicieron un test a ver si lo teníamos y sí. Hace tres días me hicieron otro que dio negativo. Ahora a la mañana me hicieron otro que dio positivo: por ende, lo sigo teniendo. Casi no tenemos nada. Nos sentimos bastante bien”, explicó ella mediante sus redes sociales.

“No sé bien cómo funciona, y por qué dio negativo y después positivo. Había escuchado que puede ser un falso negativo. Esto comprueba lo poco que sabemos sobre el virus... Nosotros pensamos que nos habíamos contagiado del contacto de mi novio con su compañero (Daniele Rugani, de la ) que dio positivo. Eso sería errado porque habrían pasado los 15 días y no tendría sentido que lo sigamos teniendo”, añadió.

Más equipos

Mucha gente se preguntará cómo es esto posible. De acuerdo con la ciencia existen tres respuestas posibles. La primera trata de la reinfección, algo que ya ha pasado con varios pacientes en diversos países como o aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya dicho que es poco probable.

El virólogo español Luis Enjuanes, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ofreció su hipótesis a BBC Mundo: "Este coronavirus sí inmuniza a las personas, pero la respuesta inmune no debe ser muy fuerte. Así, cuando esa respuesta inmune afloja, el virus, que continúa en algún reservorio del cuerpo, vuelve a aparecer".

La mayor parte de los especialistas en salud apuntan a que la razón pasa más por los kits de pruebas y los "falsos negativos" mencionados por la cantante. A esa conclusión llegó Olivier Terrier, virólogo del Centro Internacional de Investigación en Infectología del Centro Nacional de Investigación Científica en .

“Es posible que la carga viral [la concentración de virus en el cuerpo, NDLR] haya sido demasiado baja como para ser detectada y que luego, por una razón o por otra, se haya activado de nuevo”, argumentó a France 24.

Por último, Terrier apunta hacia un problema de inmunidad de los infectados. "Pueden tener problemas con su sistema, el cual no produjo los anticuerpos adecuados”, señaló.

⚽ ¿Primer jugador que se te venga a la mente al ver este #⃣? pic.twitter.com/MdZnLw4ySC — Goal en español (@Goal_en_espanol) April 2, 2020

La pandemia del COVID-19 presentaría un comportamiento diferente al de sus predecesores: el síndrome respiratorio agudo grave y el síndrome respiratorio de Oriente Medio. La OMS no cuenta con registro alguno en los hospitales de que el SARS o el MERS contaminaran por ocasión doble a una misma persona en 2002 y 2014. En realidad, esto desafiaría las leyes de la virología y representaría un reto sanitario mayor para los expertos en la materia.

Las mutaciones son otro factor a considerar; no obstante, la OMS descartó oficialmente que haya variado "de manera significativa" o existan más o menos agresivas contra la población.

“Las personas en teoría no pueden contagiarse dos veces de la misma cepa, aunque son susceptibles de volver a contraerla al año siguiente una vez que el virus haya mutado ligeramente”, aseguró Robin May, director del Instituto de Microbiología e Infección de la Universidad de , , a France 24.

Tal es el caso, por ejemplo, con la gripe. Esta cambia constante y estacionalmente y obliga a vacunarse con cada alteración de su cadena de ácido ribonucleico (ARN), la cual transporta la información genética del virus.

Resumiendo: o la Joya y su pareja son uno de los pocos casos entre miles para preocupación de la comunidad científica; se sometieron a una prueba defectuosa —como las 9 mil que devolvió a China— mas sí están curados; padecen alguna en su sistema inmunológico; o el virus ha mutado en ellos. Ojalá se relacione a un falso positivo más.