¿Cómo lo hará Murillo? Así rindieron las últimas compras del Barcelona al Valencia

Hasta seis jugadores llegaron desde Mestalla al Camp Nou en los últimos años; cómo le fue a cada uno de ellos.

El Barcelona ha conseguido la cesión Jeison Murillo procedente del Valencia, un club con el que ha realizado varios negocios de mercado durante los últimos años. Y es que ya son hasta seis los jugadores que han llegado al Camp Nou desde de la capital del Turia en las últimas ocho temporadas. No todos han rendido como se esperaba. Algunos triunfaron y otros fracasaron estrepitosamente.

A continuación, un repaso por cómo ha rendido cada uno de ellos en el club catalán.

DAVID VILLA | 2010-2013

Villa fue el primer jugador de la última década en llegar al Barcelona procedente del Valencia. Un delantero repleto de calidad que se sacrificó por la causa catalana jugando alejado del área, su lugar en el mundo. Le abrió espacios a un Leo Messi que se cansó de hacer goles jugando de falso '9'.

Llegó a marcar en la final de la Champions League 2011 contra el Manchester United y se marchó al Atlético de Madrid. Se lo recuerda también por su doblete en su primer Clásico ante el Real Madrid, que le valió la ovación del Camp Nou. Ese día, los culés ganaron 5-0.

En 2011 se fracturó la tibia de la pierna izquierda jugando un partido del Mundialito de Clubes, reapareciendo recién a la temporada siguiente, su última como azulgrana antes de irse al Vicente Calderón por cinco millones de euros.

JORDI ALBA | 2012-ACTUALIDAD

Uno de los mejores socios de Leo Messi durante las últimas siete temporadas. Se entiende a la perfección con el argentino, al que no se cansa de asistir con el paso de los años.

Como Cesc o Piqué, Alba fue de esos jugadores que volvieron al Barcelona tras pasar por La Masía. Su regreso a la Ciudad Condal fue anunciado durante la Eurocopa de 2012, y se confirmó a cambio de 14 millones de euros.

Sólo tuvo altibajos durante la última temporada de Luis Enrique en el club, pero volvió a ser vital -y lo sigue siendo- con Ernesto Valverde en el banquillo. Acumula ya 50 asistencias como blaugrana.

JEREMY MATHIEU | 2014-2017

Llegó en 2014 con 30 años al Barcelona y a cambio de 20 millones de euros, lo que valía su cláusula de salida. Por eso aterrizó cuestionado al Camp Nou y le costó ganarse a la afición.

Alternó buenos y malos partidos, pero su mejor aporte lo hizo en su primer año, el del triplete. Ese curso marcó un gol al Real Madrid y otro al Celta, claves para ganar la Liga 2014/15.

Nueve títulos después y tras sus dos últimos años irregulares en el club catalán, y pese a que todavía le quedaba uno de contrato más otro opcional, se marchó al Sporting de Lisboa con la carta de libertad en 2017.​

ANDRÉ GOMES | 2016-2018

André Gomes fue, por mucho, el jugador que menos rindió con el Barcelona tras llegar del Valencia durante la última década. La presión le jugó en contra a un futbolista de mucha calidad, pero que no pudo plasmarla en el campo como azulgrana.

Y llegó despertando muchas expectativas. Tanto es así que su fichaje costó 35 millones de euros, más 20 en variables y otros 15 si se convertía en Balón de Oro.

Nunca pudo adaptarse al fútbol del Barcelona. "Me encierro. No me permito sacar la frustración que tengo. Entonces, lo que hago es no hablar con nadie, no molestar a nadie. Es como si me sintiera avergonzado“, reconocería en una entrevista concedida a 'Panenka'. "Aunque mis compañeros me apoyan bastante, las cosas no me salen como ellos quieren que salga".

Arribó al cuadro catalán después de ganar la Eurocopa con Portugal en 2016, cuando parecía que se marcharía al Real Madrid. Sin embargo, dos años después, se fue cedido a préstamo al Everton, de la Premier League.

PACO ALCÁCER 2016-2018

Le fue imposible sentar a Luis Suárez y desarmar la 'MSN'. Después de brillar con el Valencia y ganarse un sitio en la Selección de España, Alcácer no pudo hacerse un hueco permanente como titular.

Pese a todo, sus números no fueron malos y rindió bien, teniendo en cuenta la poca continuidad que tuvo. De hecho, es posible que el Barcelona mire con nostalgia cómo su ex delantero sigue haciendo goles con el Borussia Dortmund, su nuevo equipo a partir del pasado verano. Tan bien le va en Alemania, que el club de la Bundesliga decidió hacer uso de esa opción de compra.

Marcó 15 goles y dio 8 asistencias en 50 partidos, ganando cuatro títulos en sus dos temporadas como culé.