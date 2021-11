Cómo le va a los cedidos del Real Madrid en la temporada 2021-2022

El Real Madrid actualmente tiene cinco futbolistas cedidos: Álvaro Odriozola (Fiorentina), Borja Mayoral (AS Roma), Brahim Diaz (AC Milan), Reinier Jesus (Borussia Dortmund) y Takefusha Kubo (RCD Mallorca). Todos y cada uno de ellos jugando en las grandes ligas europeas pero con rendimientos muy distintos.

Brahim Díaz

Sin duda el que está cuajando mejor temporada es Brahim Díaz. El andaluz acumula cuatro goles y dos asistencias en once partidos que ha disputado esta temporada, y serían más de no haberse cruzado la COVID en su camino.

El ex del Manchester City se ha ganado la confianza de Stefano Pioli anotando en escenarios tan importantes como Anfield ante el Liverpool o incluso siendo clave cuando no ha tenido muchos minutos, como ante el Spezie cuando salió a falta de 8 minutos y marcó el tanto de la victoria.

Su rendimiento es tan alto que se especula con la posibilidad de que el Milan querría quedarse al jugador en propiedad. Cabe destacar que la cesión de Brahim es por dos temporadas, como ya pasase con Odegaard en su momento con la Real Sociedad. Si sigue jugando así de bien, veremos si no sucede como el noruego y el Real Madrid trata de recuperarlo antes.

Borja Mayoral

El delantero madrileño no está teniendo mucha fortuna esta temporada. Después de haber marcado 17 goles la pasada campaña con la Roma, la llegada de José Mourinho no le ha venido nada bien al futbolista español, el cual no ha sido titular aun este año. Este año aun no ha marcado y solo ha jugado siete partidos.

Sin duda Mayoral fue uno de los damnificados de la goleada por 6-1 a manos del Bodo Glimt noruego en la Conference League. Hasta ahora ha sido el único partido en el que ha jugado de titular, fue sustituido en el descanso y tras ese encuentro se tiró tres partidos consecutivos sin ir convocado.

Álvaro Odriozola

El lateral donostiarra está teniendo bastante protagonismo con la Fiorentina. Ha jugado en nueve de las once jornadas de la Serie A que se han disputado desde que llegó y ha sido titular en cinco partidos. Además, ante el Spezia, salió desde el banquillo y dio una asistencia de gol.

Teniendo en cuenta los problemas físicos que Dani Carvajal viene arrastrando en las últimas temporadas, que Odriozola juegue y lo haga a buen nivel podría hacerle volver al equipo madridista cuando finalice la cesión.

Reinier Jesus

La situación de Reinier en el Borussia Dortmund no es la mejor. El futbolista apenas está contando para el entrenador del equipo y solo ha disputado 164 minutos en lo que va de temporada, teniendo en cuenta, además, que 90 de ellos los jugó en la copa alemana.

Es poco probable que Reinier repita cesión la próxima temporada en el conjunto de la Cuenca del Ruhr, pues se está desaprovechando su talento jugando tan poco.

Takefusha Kubo

Take Kubo tampoco ha tenido fortuna en este arranque de temporada. El jugador nipón se lesionó precisamente en el Bernabéu y desde entonces no ha podido regresar a los terrenos de juego. Eso sí, el Mallorca ha anunciado que su regreso está cerca.

🇯🇵 Take Kubo



🗯 “𝐂𝐫𝐞𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐜𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐯𝐞𝐫”



👉🏻 Nueva fase en su recuperación pic.twitter.com/wMCx9b2Z61 — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) November 11, 2021

Hasta la lesión, Kubo había jugado seis partidos de Liga, los cinco últimos como titular en un Mallorca que comenzó la temporada a muy buen nivel.