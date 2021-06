¿Cómo le fue a Chile debutando en la Copa América?

En sus últimos cinco estrenos La Roja cosechó cuatro triunfos y solo una derrota. Este lunes enfrenta a Argentina en su partido inaugural del torneo.

La Selección chilena inicia este lunes su participación en la Copa América 2021 frente a Argentina, por la primera fecha del Grupo A.

Este torneo representa una nueva ilusión para La Roja en su objetivo de recuperar la corona que se les negó en la edición de 2019, certamen al que llegó como flamante bicampeón tras la obtención de los títulos de 2015 y 2016. Además, éste podría ser el último cetro continental para la gloriosa 'Generación Dorada', un legado que quedó en la historia con Claudio Bravo, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel y Charles Aránguiz como piedras fundacionales.

Formación de Chile vs. Argentina: convocados, once y suplentes

¿Cómo le fue a Chile debutando en el torneo? El historial indica que el combinado nacional tiene un saldo positivo en sus estrenos con cuatro victorias y una sola derrota en las últimas cinco participaciones. En Goal repasamos uno a uno estos debuts:

COPA AMÉRICA VENEZUELA 2007

En la primera jornada del Grupo B (que compartían con Ecuador, México y Brasil), los entonces dirigidos por Nelson Acosta rescataron un valioso triunfo 3-2 -el 27 de junio de 2007- sobre su similar ecuatoriano en Puerto Ordaz, que contaba con diez futbolistas entre los titulares que estuvieron en el equipo que llegó a octavos de final de la Copa del Mundo de Alemania 2006. Los tantos chilenos corrieron por cuenta de Humberto Suazo (doblete) y un tanto de Carlos Villanueva de tiro libre, mientras que los descuentos fueron obra de Antonio Valencia y Cristian Benítez.

ARGENTINA 2011

En 2011 el sorteo determinó que La Roja el Grupo C junto a Uruguay, Perú y México. Tras la salida de Marcelo Bielsa, el entonces equipo dirigido por Claudio Borghi comenzó su participación en la Ciudad de San Juan derrotando a los aztecas por 2-1 gracias a las conquistas de Esteban Paredes y Arturo Vidal (Néstor Araujo firmó la única diana mexicana). Este triunfo significó el primero frente a la Tricolor en la historia del torneo continental quedando como líder.

CHILE 2015

En la edición de la Copa América 2015, donde Chile terminaría conquistando la primera copa en sus vitrinas de la mano de Jorge Sampaoli, el anfitrión debutó con triunfo 2-0 sobre Ecuador, en el Estadio Nacional, recinto donde cuajó toda su campaña por el Grupo A que compartió con México y Bolivia. Primero fue Arturo Vidal, quien cambió un penal por gol y luego Eduardo Vargas cimentó la victoria que comenzó a alimentar el sueño.

ESTADOS UNIDOS 2016 (CENTENARIO)

La Selección chilena, entonces dirigida por Juan Antonio Pizzi, no pudo sumar en su estreno en la Copa América Centenario y cayó por 2-1 ante Argentina, en un encuentro disputado en el Levi´s Stadium de Santa Clara, California, en acción correspondiente al Grupo D del certamen. Un veloz contragolpe le permitió a Angel Di María abrir el marcador, a los 50 minutos, y Ever Banega logró el 2-0 con un remate al primer palo de Claudio Bravo. José Pedro Fuenzalida logró el descuento chileno. Eso sí, La Roja tendría su revancha en la final frente a la Albiceleste, en New Jersey, y conquistaría por segunda vez el trofeo continental.

BRASIL 2019

En la edición 46º del certamen, La Roja, comandada por Reinaldo Rueda, tuvo un arrollador debut por el Grupo C, que compartía con Uruguay, Japón y Ecuador. Esto, tras golear a la selección nipona (subcampeona asiática) por 0-4 con las anotaciones de Eduardo Vargas, doblete, Erick Pulgar y Alexis Sánchez en el Estadio Morumbí, de Sao Paulo. En aquella competencia, el combinado criollo cayó estrepitosamente frente a Perú en semifinales y se quedó con la cuarta plaza luego que Argentina se cobrara revancha en el partido por el tercer puesto.