Cómo jugaría la Selección mexicana en el Mundial Sub20

Así se presentaría el combinado nacional en la justa mundialista a nivel juvenil.

Por: Salvador Pérez | Twitter: @YoSoyChavaPerez

La Selección mexicana buscará ser protagonista en el venidero Mundial Sub20. Diego Ramírez buscará colocar sus mejores armas para la competición que se llevará a cabo en , donde los tricolores anhelan convertirse en Campeones del Mundo.

La tarea no será nada sencilla, pues enfrente tendrán a , y , quienes buscarán que no trascienda y deje el país en el que se disputará el torneo con las manos vacías. En el papel, la Azzurra luce como el rival más complicado, pero no se puede descartar el potencial del combinado oriental.

México tiene el beneficio que podrá contar con Diego Lainez y José Juan Macías, quienes son los mejores hombres de la categoría y sin duda podrán significar gran ayuda hacia los objetivos planteados desde la formación de la selección. Ellos llegarán conforme esté por arrancar su participación, luego de tener actividad con el Real de y el León, equipo con el que se ha convertido en el mejor goleador mexicano del Clausura 2019.

En Goal especulamos sobre cómo jugará el equipo el Mundial de acuerdo a la plantilla que tiene Ramírez a su disposición.

POSIBLE ALINEACIÓN DEL TRI