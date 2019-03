Cómo jugaría Chile sin Alexis Sánchez

El atacante chileno quedará al margen entre cuatro y seis semanas luego de sufrir una distensión del ligamento medial de la rodilla derecha.

La Selección de Chile tiene un año cargado de actividad y presiones pues defiende la doble corona de Copa América y, previamente, se medirá ante México y Estados Unidos para una fecha FIFA de marzo a la que no llegará Alexis Sánchez.

El delantero no completó la victoria de Manchester United sobre Southampton por presentar dolencias en su rodilla derecha. La colisión con Jan Bednarek hizo temer lo peor: Ole Gunnar Solskjaer admitió en la conferencia posterior al partido contra los Saints que "pueden ser los ligamentos. Ojalá que no sea tan malo".

Sin embargo, el noruego puso la calma esta jornada al señalar que el oriundo de Tocopilla "sufrió una dura lesión en su rodilla, por lo que estará afuera por entre cuatro y seis semanas. Esperamos que se recupere pronto". El diagnóstico fue una distensión del ligamento medial.

De este modo, el formado en Cobreloa no estará en los partidos amistosos de La Roja ante el Tri y The Stars and Stripes del 22 y 26 del mes en curso, en las últimas pruebas antes del certamen de Brasil.

Y, con Manchester United, en el mejor de los casos, volvería a estar a disposición para el duelo frente al West Ham United de Manuel Pellegrini (13 de abril) o bien la semana siguiente cuando los Diablos Rojos visiten al Everton (21 de abril).

Así, podría llegar con ritmo de competencia al certamen donde el combinado nacional intentará revalidar la corona que conquistó en 2015 y 2016.

En su primer año como dirigido del cafetero, el ex Colo Colo marcó dos goles -en esa faceta estuvo tras Vidal (3)- y, de hecho, viene de celebrar en el 4-1 del bicampeón sudamericano sobre Honduras.

Entre los delanteros, fue el tercero que sumó más minutos, por detrás de Ángelo Sagal y Nicolás Castillo, los con un futuro más auspicioso en el proceso desde el punto de vista de sus antecentes y el gusto del cuerpo técnico.

¿Cómo podría jugar Chile sin Alexis Sánchez?

Tomando en cuenta las últimas convocatorias, la participación e influencia de los seleccionados en los diez juegos de 2018 y el presente de los mismos, Reinaldo Rueda podría resentir a un punta y alinear a Gabriel Arias (o Johnny Herrera) en el arco; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Jean Beausejour en defensa; Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Erick Pulgar y Diego Valdés en el mediocampo; Nicolás Castillo y Ángelo Sagal en el ataque.

Como alternativas, Rueda podría pensar en la consideración para un equipo titular a Junior Fernandes, que está entre los que más minutos gozó el año anterior, Pablo Hernández, Miiko Albornoz y Sebastián Vegas. ¿Más para el ataque, y con características similares? El regreso de Eduardo Vargas es siempre popular entre el fanático de la selección, así como generan debate los de nombres propios que hicieron historia, como Marcelo Díaz, Jorge Valdivia y Claudio Bravo. Y Víctor Dávila es del paladar del DT.