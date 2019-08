¿Cómo juega Iván Rossi, el ex River que llega para reforzar el mediocampo de Colo Colo?

El argentino de 25 años, que fue adquirido por el Millonario en 2016, llega al Cacique a préstamo hasta diciembre y con opción de compra.

Colo Colo tiene un nuevo refuerzo para el segundo semestre. Se trata de Iván Rossi , volante argentino que reforzará el mediocampo del Cacique para suplir el vacío que dejó la salida de Esteban Pavez, del lesionado Carlos Carmona, y la fallida negociación por incorporar a Leonardo Gil.

El volante, proveniente de , recala en Macul -tras un paso por - a préstamo hasta el próximo 31 de diciembre y con opción de compra de un millón de dólares.

El zurdo de 25 años había regresado al Millonario a mediados de este año, pero no logró acordar su continuidad. De hecho, se encontraba entrenando en solitario en Ezeiza, luego de ser notificado de que no ingresaría en la consideración de Marcelo Gallardo para la presente campaña.

El futbolista debutó en la B Nacional (segunda división del fútbol argentino) en 2014, pero después del ascenso de , jugó para la reserva y recién pudo estrenarse en Primera División en 2015.

Empezó a jugar, a asentarse, y a tener cada vez mejor nivel. A tal punto que después de aquel torneo, con apenas 25 partidos en Primera, sonó para reforzar a Boca, Independiente, y River, equipo que terminó por ficharlo -a cambio de 3 millones de dólares- por pedido exclusivo del Muñeco, que lo pensaba como el reemplazante a futuro de Leonardo Ponzio. Sin embargo, sólo participó de 20 partidos con la camiseta de la banda.

Su puesto natural es volante central, tiene buen pie/buena técnica, con despliegue para marcar y jugar siempre hacia adelante. En el barrio de Ñúñez tuvo varias oportunidades, pero nunca terminó de asentarse ni de demostrarle al DT que podía ser el dueño de la mitad de cancha de su equipo.

En la última campaña, gozó de un rol protagónico en el Globo bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro y, posteriormente, de Antonio Mohamed. En total, disputó 30 encuentros y en 28 ocasiones lo hizo como titular entre Superliga, , Copa y Copa de la Superliga. Eso sí, en ocho años de carrera, el mediocampista acumula apenas 75 partidos en todas las competencias.

En una entrevista que concedió en 2018, el argentino contó que “empecé a jugar a los 17 años. Yo iba a estudiar y no dedicarme al fútbol. Jugaba con amigos, hasta que algunas personas me empezaron a buscar. Dije ‘bueno, a ver qué pasa'”, indicó en el canal de Youtube Gol de Vestuario. “A mí me gustaba jugar, pero no como forma de vida. No lo tomaba como algo principal”, añadió.

“No tomo el fútbol como una pasión. En los partidos no me pongo nervioso. Lo tomo como algo normal. Lo disfruto, pero no soy de esos que vive para el fútbol o que está todo el día mirando fútbol… Me dedico a pleno, pero veo el fútbol como un trabajo”, cerró.

Ahora, el jugador será compañero de cuatro futbolistas argentinos en la escuadra que dirige Mario Salas: Juan Manuel Insaurralde, Pablo Mouche, Julio Barroso (los tres con pasado en Boca) y Matías Zaldivia.

"Estoy contento de estar aquí. Todas las personas con las que hablé me dijeron que es el equipo más grande de . Estoy con ganas de jugar lo antes posible" , dijo Rossi en su presentación. Y respecto a cómo juega, avisó que "mi fuerte es el pase en la salida, me siento más cómodo jugando de 5 tapón (volante contención), aunque en Argentina también se juega con doble 5 (6 en Chile)".

"Vengo entrenando hace bastante. Psicológica y físicamente estoy preparado. Esperando las instrucciones de Mario (Salas). Tuve un buen año en Huracán. Traté de entrenar lo mejor posible en River. Es lindo jugar con presión. Vengo a aportar lo mejor de mí y con las ganas de jugar cuanto sea" , cerró.