Cómo funcionan las palancas económicas, por qué el Barcelona seguirá excedido de límite salarial y por qué será difícil fichar

El club blaugrana venderá parte de sus activos y conseguirá centenares de millones, pero seguirá sin poder inscribir jugadores por el límite salarial

El Barcelona tendrá, el próximo 16 de junio, una Asamblea extraordinaria de socios decisiva para el futuro de la entidad azulgrana. Sumida en una crisis económica grave, sin posibilidad de inscribir a ningún jugador, el club se dispone a activar dos de las famosas 'palancas' que el presidente Joan Laporta ha ido explicando durante los últimos meses: ceder el 25% de sus derechos audiovisuales a un fondo de inversión -o más de uno- durante las próximas décadas, a la vez que necesita vender el 49% de las acciones de Barça Licensing and Merchandising (BLM), la empresa que gestiona los productos oficiales de la entidad. Todo ello lo deberán aprobar los socios en dos semanas. Desgranamos qué son estas palancas, cuánto dinero proporcionarán al Barcelona y por qué el club seguirá excedido de límite salarial y no podrá fichar sin antes conseguir más ingresos y/o rebajar gastos.

Qué son las palancas económicas del Barcelona

El Barça dispone de varios activos con los que puede conseguir dinero inmediato. Uno de ellos es Barça Licensing and Merchandising (BLM), la sociedad propiedad del club que gestiona todos los productos oficiales, como camisetas, tazas, bolígrafos, ropa de calle, etc. La junta directiva pedirá autorización a la Asamblea de socios compromisarios para vender un máximo del 49,9% de las acciones de la empresa a un socio que le ayude a desarrollar mejor el producto y a conseguir más ingresos. Según informó "2Playbook", el grupo formado por Fanatic e Investindustrial está interesado en adquirir dicha participación accionarial por unos 200 millones de euros.

La segunda palanca son los derechos de televisión. A día de hoy, el Barcelona gestiona el 100% de sus derechos televisivos e ingresa por ellos unos 150 millones de euros cada temporada. La junta también pedirá autorización a los socios para ceder el 25% de estos derechos durante un tiempo determinado (entre 10 y 50 años, veremos finalmente cuánto será) a uno o más fondos de inversión. Una de las opciones es aceptar los 270 millones que CVC aporta y entrar en LaLiga Impulso a cambio del 10% de dichos derechos a 50 años, aunque parte de la junta no lo ve positivo para el Barça. El otro 15% se vendería por separado al mismo fondo CVC o a otro fondo como Goldman Sachs por una cifra cercana a 300 millones.

Una tercera palanca podría ser la productora de contenidos audiovisuales Barça Studios siguiendo el mismo formato que la venta de BLM (49,9%), pero a día de hoy el club no está dispuesto a aceptar ninguna de las ofertas recibidas, consideradas muy por debajo del valor requerido.

Cuánto dinero ganaría el Barcelona con la activación de las palancas

Si finalmente consigue la aprovación de los socios compromisarios en la Asamblea del 16 de junio, el Barça podrá sacar una cifra cercana a los 770 millones de euros. Desglosándolo, serían 200 millones por la venta del 49,9% de BLM, 270 millones por la cesión del 10% de los derechos de televisión a CVC y 300 millones más por la cesión de un 15% adicional de los derechos de tv a otro fondo o al mismo fondo CVC.

Sin embargo, no todo este dinero se computará como un ingreso directo. De los 270 millones que paga CVC por el 10% de los derechos de tv, solamente un 15% puede destinarse a ampliar el límite salarial (unos 40 millones), mientras que el 70% deberá ir a mejorar infraestructuras y el 15% restante servirá para limpiar parte de la deuda, que ahora mismo asciende a unos 1.500 millones de euros. También, de los 200 millones por la venta de BLM, 100 estarán destinados al desarrollo del negocio. Los otros 100 sí que serán ingresos netos. Por lo tanto, la cifra neta que tendrá el Barça será de unos 440 millones de euros, inferior a las pérdidas acumuladas actualmente (481 millones).

Por qué el Barcelona seguirá excedido de límite salarial

El Barcelona tiene una masa salarial de unos 600 millones de euros. Tras el mercado invernal y con los ingresos y gastos previstos en el prespuesto, el límite salarial calculado por LaLiga es de -144 millones de euros. Es decir, en negativo, cuando debería estar por encima de esos 600 millones en positivo. Con la activación de las palancas, el Barça solucionará un problema de solvencia económica, pero el límite salarial seguirá siendo inferior a los 600 millones. Por lo tanto, seguirá excedido y para poder inscribir a algún nuevo jugador deberá regirse por la norma 1/4, por la que solamente podrá gastar 1 de cada 4 euros que ahorre. Es decir, si vende a Frenkie De Jong por 70 millones habrá conseguido 70 millones de ingreso, que restando la amortización pendiente (unos 27 millones) acabarán en un beneficio de unos 43 millones aproximadamente. Esos 43 millones, más el salario ahorrado (unos 20 millones), da 63 millones de ahorro. Con esa venta, el Barcelona podrá inscribir un sueldo de 15,75 millones brutos, bastante menos de lo que cobra Robert Lewandowski (23M).

Tal y como cuenta el financiero Marc Ciria en esta entrevista con Goal, "con esos ingresos limpio las pérdidas acumuladas. Me quedo casi en cero. Pero la norma del límite salarial dice que no solamente no tienes que tener pérdidas, sino que además tienes que tener un diferencial entre ingresos y gastos que te permita hacer nuevos fichajes. Y el Barça está en un diferencial con el que no tiene espacio para nuevos salarios. Imaginamos que queda un límite de 300 o 400 millones positivos. La masa salarial seguirá siendo de 600 y seguirás excedido".

Para más información, puedes ver la entrevista completa al financiero Marc Ciria.