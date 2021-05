Cómo funciona el protocolo de vuelta de aficionados en LaLiga: Cuántos pueden entrar, quién puede entrar y en qué estadios y equipos

Así lo ha anunciado el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. Solo será en territorios que estén en fase 1 sanitaria.

El Gobierno de España permitirá que haya público en los estadios en las dos últimas jornadas de Primera División y las tres últimas de Segunda. Así lo ha anunciado el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, quien ha explicado el protocolo a seguir y las condiciones que se tienen que dar para que haya aficionados en las gradas.

🚨 ÚLTIMA HORA | El Gobierno autoriza la vuelta del público para las dos últimas jornadas de LaLiga. Así lo confirma José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deportes 👇



En instantes, más información. pic.twitter.com/ppONGvGIjU — Goal España (@GoalEspana) May 12, 2021

"En los partidos que se celebren en terrotiros que estén en la fase uno sanitaria podrán haber presencia de público. Podrá ocuparse un 30% del estadio con un tope de 5.000 personas", ha explicado Uribes.

"Esto va a suponer que en la Comunidad Valenciana, que está en una situación sanitaria muy buena, puedan celebrarse partidos con público en los estadios".



Por tanto, esto afecta a equipos como el Valencia, el Elche, el Villarreal y el Levante en Primera División, y al Castellón en Segunda.

El artículo sigue a continuación

Por ejemplo, este fin de semana, cuando entra en vigor este permiso de acceso a los estadios, podrá haber público en los partidos Villarreal vs. Sevilla y Valencia vs. Eibar, del domingo 16 a las 18.30, y en el Castellón vs. Ponferradina y Lugo vs. Mirandés de Segunda, del sábado 15 de mayo.

Si se mantiene la misma situación sanitaria, en la última jornada habrá aficionados en los partidos Elche-Athletic, Levante-Cádiz y Celta-Betis.

¿Cómo es el protocolo para entrar en los estadios?