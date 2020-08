¿Cómo formarían con Messi el Manchester City, PSG, Inter y Manchester United?

Con Leo prácticamente afuera de Barceona, solo resta saber en dónde va a recalar y, más importante, junto a quiénes va a jugar.

El impacto de la noticia todavía no pasa y aunque todavía no hay confirmaciones oficiales, ya no es más un mero rumor: Lionel Messi tiene el deseo de irse de Barcelona y generó un verdadero terremoto en el mundo del fútbol. Es que más allá de que será el fin de un era para el Barça, significará, también, el comienzo de otra. Sin siquiera tener todavía definida su salida, ya hay varios clubes que pican en punta para quedarse con el mejor jugador del mundo. Y contar con él implicará encontrarle un lugar el once titular. ¿Cómo encajaría en sus nuevos equipos?

MANCHESTER CITY

El principal candidato a hacerse con la Pulga es el equipo inglés, en donde no solo podría jugar junto a Sergio Agüero, uno de sus mejores amigos, sino que, además, se reencontraría con Pep Guardiola, su padre deportivo. ¿Quién mejor que él para encontrarle de nuevo el lugar en la cancha? El entrenador catalán entiende perfectamente el genio del futbolista y es quien mejor supo sacarle el jugo a su talento.

¿Quién podría perder su lugar? Gabriel Jesús sería la opción más lógica, aunque bien podría ser cualquiera de los tres delanteros que utiliza el DT, ya que ninguno tiene una función fija en el sistema ofensivo de los Citizens. Sin embargo, el nivel de Sterling lo hace casi inamovible, mientras que el Kun, hasta su lesión, fue el centrodelantero titular, además de que corre con la ventaja de conocerlo de la Selección argentina.

INTER

El conjunto italiano es otro de los que más posibilidades tiene de quedarse con Leo. En la reconstrucción que encabeza Steven Zhang solo falta la jerarquía de una primera línea mundial para conseguir el objetivo que se le escapo por muy poco en la última temporada: arrebatarle el dominio a y volver a los primeros planos internacionales. Además, en podría reeditar el viejo duelo ante Cristiano Ronaldo y, tal vez, volver a encender la llama.

Si bien habrá que esperar para ver si finalmente el Neroazurro podrá sostener el plantel con el que afrontó la final de la , lo cierto es que si llega a convencer al '10', nadie querrá irse. Así, podría armar la delantera con la que soñó junto a Lautaro Martínez, además de Lukaku. Será decisión de Conte, claro, dónde ubicarlo, ya que podría tener que cambiar el esquema que viene utilizando, pero no pareciera haber ningún número puesto en el espacio que podría ocupar.

Nasser Al-Khelaifi no tuvo miramientos a la hora de desembolsar millones y millones de dólares para poner a los franceses en las primeras planas de Europa. Con Neymar y Mbappé a la cabeza, los parisinos llegaron a la final de la por primera vez y, aunque no pudieron ante el poderío alemán de Bayern Munich, la mira está puesta en levantar la Orejona. Y si algo le faltaba a lo que ya es un dream team es sumar a Messi.

Para Tuchel, la fórmula es fácil: Mauro Icardi no pudo demostrar que podía ser el reemplazante de Edinson Cavani -ni siquiera lo usó en la final- y, por lo tanto, hay un lugar en la delantera junto a Neymar y Mbappé. ¿La mala? Quien podría perder el lugar es Ángel Di María.

MANCHESTER UNITED

En las últimas horas trascendió que el United ya no estaría interesado en contratar a Lionel. Según diferentes medios ingleses, a pesar del acercamiento de las partes, el club no estaría dispuesto a desembolsar la suma de dinero necesaria para quedarse con él. Sin embargo, todo puede suceder y Ole Solskjaer tiene un lugar para él como mediapunta, una posición similar a la de su últimas etapas exitosas en . Ahí, junto a Rashford, Greenwood o Bruno Fernandes y Martial, la joven ofensiva de los Red Devils podría tomar la fuerza que le falta para volver a estar en la lucha.