¿Cómo es el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Chile de acuerdo al plan del Minsal?

Este 3 de febrero comenzó el programa de inoculación dispuesto por el Gobierno con el objetivo de combatir la pandemia.

Este miércoles 3 de febrero, cuando se cumple casi un año del inicio de la pandemia por el COVID-19 en Chile, comenzó el proceso de vacunación de acuerdo al plan impuesto por el Ministerio de Salud. El Gobierno tiene como objetivo completar la inoculación de los grupos prioritarios durante el primer trimestre del año, para alcanzar el 80 por ciento de la población a finales del primer semestre.

Cabe destacar que el proceso se realizará de manera gradual y progresiva, de acuerdo a la cantidad de dosis que vayan llegando al país.

El artículo sigue a continuación

Según reporta el Minsal, se aconseja que las personas privilegien las fechas que le corresponden para evitar aglomeraciones en los vacunatorios. Si esto no es posible puede ir otro día. Además, no es necesario que ambas dosis sean administradas en el mismo vacunatorio. Siguiendo las instrucciones del Calendario de Vacunación, cuando llegue la fecha correspondiente a la segunda dosis te debes dirigir al vacunatorio más cercano.

¿Quiénes no pueden vacunarse contra el COVID-19?

Las vacunas contra el COVID-19 no se deben administrar a personas con antecedentes conocidos de alergia aguda (anafilaxia). A su vez, menores de 16 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no fueron parte de los ensayos clínicos, por lo que en este momento no existen antecedentes sobre esa parte de la población para que sea vacunada. Ante la duda, la recomendación es que consulte con su médico tratante sobre las opciones de vacunación.

¿Qué contraindicaciones tiene la vacuna contra el COVID-19?

Las vacunas contra el COVID-19 no se deben administrar a personas con antecedentes conocidos de alergia aguda (anafilaxia). Ante la duda, la recomendación es que consulte con su médico tratante sobre las opciones de vacunación.

¿Las personas con VIH se pueden vacunar?

Las personas con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas y las personas viviendo con VIH en TARV con CD4 ≥ a 200 células/mm³ y carga viral de menos de 1.000 copias están considerados como prioritarios en las primeras etapas de vacunación.

¿Las embarazadas o en periodo de lactancia se pueden vacunar?

Los ensayos clínicos de las vacunas que actualmente se encuentran aprobadas en Chile no incluyeron a mujeres embarazadas ni en etapa de lactancia, por lo que no existen antecedentes para inocular a este grupo de la población. En cuanto se tenga más antecedentes sobre las vacunas se evaluará nuevamente.

¿Se pueden vacunar personas trasplantadas?

Las vacunas contraindicadas en inmunosuprimidos (incluyendo trasplantados) son las que contienen virus vivos atenuados. Varias de las vacunas aprobadas o en vías de aprobación para su uso en Chile pueden ser utilizadas en pacientes trasplantados ya que sus plataformas no incluyen virus vivos atenuados (Ej: Sinovac y BioN-Tech Pfizer).