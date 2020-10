Cómo es el cuerpo técnico de Rueda en Chile: ayudantes, colaboradores y preparadores físicos

Bernardo Redín, ex seleccionado colombiano, acompaña al caleño desde 2015. Con Carlos Velasco, su preparador físico, partieron juntos desde 1994.

La llegada de Reinaldo Rueda a la Selección chilena se gestó en enero del año 2018, desde el Flamengo de , cuadro que llevó a la final de la 2017, cayendo en la definición con . El caleño arribó a La Roja para ocupar el puesto que dejó vacante Juan Antonio Pizzi, que no logró la clasificación al Mundial de .

Nacido en Cali, hace 60 años, exigente con la disciplina de sus dirigidos, Rueda ya dirigió a tres Selecciones: (quedó fuera de 2006), Honduras (logró obtener el pasaje a 2010) y (llevó al equipo a Brasil2014). También estuvo al frente de los seleccionados juveniles colombianos Sub 17, Sub 20 (tercer lugar en el Mundial de 2003) y Sub 23. Sin embargo, curioso o no, sus principales logros se encuentran a nivel de clubes.

Con de Medellín, el DT escribió varias de las páginas más doradas de la institución: ganó el Torneo Finalización 2015, la Superliga de Colombia 2016, la Copa Colombia 2016, la 2016, el Torneo Apertura 2017 y la 2017. También llegó a la final de la Copa Sudamericana 2016, que no se pudo disputar por el accidente aéreo que sufrió el plantel de Chapecoense.

Más equipos

Su presente no era para despreciar, ya que con el Fla (asumió en agosto de 2017) logró aparecer en poco tiempo en una final de la Copa Sudamericana: hacía 16 años que el conjunto brasileño no figuraba en una definición internacional. También, dato no menor, consiguió un lugar para la Copa Libertadores 2018 y quedó como subcampeón de la Copa de Brasil 2017.

El historial ante Uruguay que preocupa a Chile en el arranque de la Eliminatorias

¿QUIÉNES SON SUS ESCUDEROS?

¡Llegó el staff de @ReinaldoRuedaDT!



Arturo Salah y el director de la @ANFPChile, Hugo Muñoz, dieron la bienvenida en Pinto Durán a Bernardo Redín (Asistente Técnico), Carlos Velasco (PF) y Pablo Román (Segundo asistente), quienes trabajarán con “Triple R” en #LaRoja



🇨🇱⚽️ pic.twitter.com/F0nIQGKYmt — Selección Chilena en 🏡 (@LaRoja) January 22, 2018

Su actual ayudante técnico es Bernardo Redín Valverde, ex futbolista colombiano que debutó con La Roja en el triunfo 2-1 frente a , el 24 de marzo del 2018, en Estocolmo. Ambos se conocieron en la década de los 80, cuando el estratega cafetero trabajaba en las divisiones menores del y él era un destacado volante que incluso integró la Selección de Colombia disputando el Mundial de 1990. Comenzó a trabajar con Rueda a mediados de 2015 cuando Alexis Mendoza, el exayudante del adiestrador, renunció de su cargo para irse a Junior e iniciar una carrera en solitario.

En su experiencias suma la dirección técnica de , Deportivo Cali, , Monágas Sport Club, The Strongest, , Academia FC y ; mientras que como asistente del DT caleño conquistó cuatro títulos locales con Atlético Nacional, la Copa Libertadores 2016 y la Recopa Sudamericana 2017.

En , el 2019 asumió la dirección técnica de La Roja Sub 23 y su proceso rumbo a los de Tokyo 2020. Con esta Selección, enfrentó el torneo Esperanzas de Toulon (4 partidos, 3 ganados y uno perdido), un amistoso con Brasil en Sao Paulo y todo el Preólimpico 2020 en Colombia, donde consiguió siete puntos en la primera ronda al derrotar a Ecuador y . Su segundo ayudante es Pablo Román, quien se encarga de lo analítico, como su asistente audiovisual.

El artículo sigue a continuación

Carlos Eduardo Velasco, en tanto, es el preparador físico y el hombre más cercano a Rueda en el cuerpo técnico. De hecho, ha sido su PF desde el inicio de su carrera, que comenzó en 1994. El cafetero también acompañó a Rueda en sus etapas como seleccionador de Honduras y Ecuador, equipos con los que clasificó a los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Con clubes estuvo en la exitosa etapa de Atlético Nacional, en la que ganaron, entre otros títulos, la Copa Libertadores y en el paso como DT por Flamengo de Brasil.

“Nosotros somos su apoyo, él nos ha dado un papel a cada uno de los integrantes de su cuerpo técnico y sabemos que si hacemos las cosas que nos pide, los resultados se verán más adelante. Somos como un matrimonio, ya llevamos más de 30 años juntos. Veo que vamos por buen camino, pero no podemos celebrar nada hasta lograr ese gran objetivo (la clasificación a la Copa del Mundo)”, confesó hace un tiempo.

Todos ellos tienen ahora como objetivo liderar un recambio generacional en el combinado criollo que se apresta a iniciar el proceso clasificatorio, mismo que arranca este jueves con el duelo ante Uruguay en Montevideo. Luego, se trasladarán a Santiago para medir fuerzas precisamente con Colombia, en lo que será su debut en Eliminatorias junto a Chile. Asimismo, buscarán iniciar con buen pie el debut, el que desde las clasificatorias a 98 registra dos empates, tres derrotas y solo una victoria.