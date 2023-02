Cómo era la promesa de Carlo Ancelotti con Fede Valverde en el Real Madrid y por qué el uruguayo le dedicó su gol ante el Al-Hilal

El centrocampista blanco marca en la final del Mundial de Clubes y evita que el italiano rompa su carnet de entrenador.

Fede Valverde marcó en la final del Mundial de Clubes ante el Al-Hilal y ha evitado que Carlo Ancelotti rompiera su carnet de entrenador. ¿Cómo era la promesa del técnico italiano con el mediocampista uruguayo y por qué el ex de Peñarol le dedicó su gol en la final del torneo intercontinental?

SIGUE EN DIRECTO EL REAL MADRID VS. AL-HILAL DEL MUNDIAL DE CLUBES 2023

La promesa se remonta a octubre de 2022, cuando el Real Madrid ganó 3-0 ante el Elche. Uno de los autores de los goles del triunfo fue Valverde, con el uruguayo atreviéndose a realizar una curiosa apuesta con Ancelotti.

Hasta ese momento, el internacional por 'la Celeste' ya había marcado seis goles. Su gran presente entusiasmaba y el cuerpo técnico no era ajeno a esa situación. En ese sentido, durante la rueda de prensa posterior al triunfo contra los ilicitanos, Ancelotti hizo una divertida confesión en la que dejó en claro su apoyo hacia su jugador.

"Lo que me parecía raro el año pasado es que solo marcó un gol con el tiro que tiene. Le dije que si no era capaz de marcar al menos diez goles en una temporada tengo que romper mi carnet e irme de pensión. Hoy marcó con la izquierda, que nunca le vi tirar con la izquierda; eso significa que está cogiendo confianza. ¿El mejor del mundo? Habrá que esperar un poco", decía Carletto.

Pero la apuesta no quedaba ahí. Valverde recogía el guante y comentaba entre risas: "Tenía que pasar la cifra de diez goles. Estoy concentrado para hacerlo, es una presión muy linda, no quiero tener la culpa de que se retire el entrenador. Creo que eso me ha ayudado a tener esa fe, esa confianza y esas ganas de querer ir a buscar el gol. A ver si consigo la apuesta", expresaba Fede.

Días después, Ancelotti confesaba: "No voy a subir la apuesta porque me puede ganar también. Es una buena persona".

Efectivamente, Valverde marcó ante el Al-Hilal, rival en la final del Mundial de Clubes, su décimo gol con el Real Madrid esta temporada. Ancelotti no deberá romper su carnet de entrenador.