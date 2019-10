Cómo son los dobles contratos en la Liga MX: en qué consisten y casos

Veracruz ha sido el principal equipo señalado por dicha práctica incluso considerada como ilegal.

Ante los constantes adeudos por parte de Fidel Kuri al y sus diferentes divisiones: Sub 15, Sub 17, Sub 20, equipo femenil y primer equipo, ha salido a relucir el tema de los dobles contratos, misma que atenta contra la ley y perjudica al trabajador.

Y es que en la Primera División se han señalado los acuerdos que han sido firmados, incluso apalabrados por jugadores, que llegan a dejarlos sin armas para pelear por sus derechos.

En Goal te detallamos a fondo esta situación, misma que termina por dejar afectado al futbolista profesional.

EN QUÉ CONSISTEN

De acuerdo con versiones de un grupo de cinco jugadores contactados por este medio de comunicación, se firman dobles contratos que se entregan a la Federación Mexicana de Futbol y empresas ‘fantasma’.

El primer contrato, que les permite jugar en la Liga, cuenta con un menor salario al que firman ante una empresa inexistente. Incluso el segundo contrato, también considerado como “contrato de imagen” puede llegar a ser considerarse verbal, lo que los ata de manos a no poder reclamar sus derechos.

Y es que dicho contrato de imagen obliga al futbolista a ceder los derechos de explotación y uso de imagen, con las representaciones de “cedente” y “cesionario”. Incluso la Secretaría de Administración Tributaria ha realizado investigaciones de estas trampas, pues clubes podrían llegar a evadir impuestos.

CASO ESPECÍFICO

En el caso de los Tiburones Rojos de Veracruz, el contrato ante club y Federación Mexicana de Futbol es firmado ante Fidel Kuri Mustieles como representante legal y la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba A.C como persona moral que administra el club. En la firma señalan que al terminar el periodo “se dará por terminado el contrato de forma automática, sin necesidad de resolución en su último torneo”, datos proporcionados por uno de los futbolistas afectados del conjunto jarocho.

El contrato de imagen, segundo de ellos, establece en uno de sus puntos: “las partes reconocen y aceptan que la única relación jurídica que los unen es la derivada de la celebración del presente contrato, por lo que el CEDENTE (jugador) reconoce que no existe ninguna relación de trabajo entre el CEDENTE y CESIONARIO”.

Ante la crisis que rodea al Veracruz, el presidente de la Liga Enrique Bonilla dejó en claro este martes que el organismo no puede intervenir por la situación de los dobles contratos. Al día de hoy necesitan comprobar los adeudos con documentos.

Será en los próximas horas cuándo puedan haber avances en el tema del conjunto tiburón, pues los jugadores incluso tienen en mente la posibilidad de no presentarse al próximo partido ante los Tigres, aunque habrían consecuencias de descenso inmediato.