Cómo conseguir entradas para los octavos de final de la Eurocopa 2021: Precios y dónde comprar

El período de solicitud comenzó el 12 de junio. Un total de siete sedes, incluida Sevilla, acogerán los encuentros de esta fase.

La Eurocopa ya está aquí y después de algo más de un año de pandemia ya se va viendo aficionados en los estadios poco a poco. En este sentido y a pesar de jugarse en once países y once sedes distintas, la Eurocopa 2020 no será ajena a esta vuelta a la normalidad y permitirá el acceso a un determinado grupo de fans a los recintos.

Ahora viene la otra parte, la de cómo obtener entradas y aquí en Goal hemos querido explicártelo por si decides emprender viaje a ver a tu equipo o simplemente quieres vivir la experiencia de primera mano de un evento de esta magnitud.

UEFA ha creado un portal específico donde contestar a las preguntas de aquellos aficionados que ya tienen entrada o bien quieren adquirir alguna e insiste en no acudir a webs de terceros ya que los tickets emitidos en tales sitios no serán válidas. Para cualquier información sobre entradas debes acceder aquí

Para los octavos de final, las sedes que están confirmadas son:

Budapest

Glasgow

Londres

Bucarest

Ámsterdam

Copenhague

Sevilla

Cada una tiene sus restricciones de viaje por lo que si pretendes acudir a ver un partido debes acceder a la web específica para ello.

La Cartuja, sede española de la Eurocopa 2021

En lo que atañe a entradas en España cabe recordar que Bilbao era la sede elegida si bien esto cambio el pasado 23 de abril, siendo Sevilla la nueva sede.

El Gobierno dejará entrar a 16.000 aficionados en La Cartuja para la Eurocopa tal y como comunicó hace unas fechas.

Qué partidos se disputarán en Sevilla

Ya se conocen los tres primeros emparejamientos, los que tendrán lugar el 14 de junio en el que España se medirá a Suecia, el 19 la Roja se enfrentará a Polonia y el 23 de junio los de Luis Enrique jugarán contra Eslovaquia. Todos ellos de la primera fase.

En cuanto a octavos , el estadio sevillano también albergará un partido que se disputará el 27 de junio y en el que también tiene opciones de jugar España si acaba como uno de los mejores terceros de grupo. El duelo previsto es el primero del Grupo B (Dinamarca, Finlandia, Bélgica y Rusia) contra uno de los mejores terceros que saldrán de los Grupos E (en el que está España junto a Polonia, Suecia y Eslovaquia), Grupo A (Turquía, Italia, Gales y Suiza), Grupo D (Inglaterra, Croacia, Escocia y República Checa) y Grupo F (Hungría, Portugal, Francia y Alemania).

Requisitos

Para poder acceder a La Cartuja será preciso ser apto, víricamente hablando . Un resultado negativo de la prueba PCR de COVID-19, que no tenga más de 72 horas de antigüedad a la hora del inicio del partido; o un resultado negativo de la prueba rápida de antígenos, que no tenga más de 24 horas antes del inicio del partido.

Precio de las entradas

El precio para las entradas es de 50, 125 y 185 euros para la primera fase.

En la segunda, para conseguir entradas en La Cartuja, el precio es de 125 euros las de categoría 1 y de 185 las de categoría 2.

Las de Budapest, donde también podría jugar España, van desde los 75 a los 125 euros dependiendo de si es categoría 1 o 2. Las de visibilidad reducida tienen un coste de 100 euros.