Cómo calificarían los Wolves de Raúl Jiménez a la Europa League

El delantero mexicano podría disputar la próxima edición del torneo continental, pero necesita una victoria de Manchester City ante Watford.

La temporada de los Wolves no ha llegado aún a su fin. Y es que aunque el equipo de Raúl Jiménez no tiene duelos en el calendario, lo cierto es que hay un partido en particular que tiene un peso determinante en el futuro del equipo: Manchester City - Watford , por la final de la FA Cup .

Tras la derrota ante los Hornets, aquel partido en el que Jiménez se lució con un golazo y lo festejó con la máscara de Sin Cara , los dejaron de depender de ellos mismos en el camino hacia la , torneo en el que quieren participar a partir de la próxima temporada.

En Goal te contamos qué necesitan los Wolves para calificar al segundo torneo de clubes más importante del Viejo Continente:

¿CÓMO CALIFICARÍAN LOS WOLVES A LA EUROPA LEAGUE?

Ya lo dijo Raúl Jiménez cuando le preguntaron sobre la final de : " Le iré al Manchester City, igual que todos mis compañeros ". Y la razón es muy sencilla: si el equipo de Pep Guardiola se queda con el título, los Wolves estarían automáticamente calificados a la Europa League .

En , el campeón de la FA Cup avanza de manera directa al torneo continental. Sin embargo, los Citizens no podrían disputarlo debido a que la próxima temporada jugarán la , razón por la que el cupo recae en el séptimo clasificado de la Premier League: los Wolves .