Laporta en el 'Círculo Ecuestre': "Ya nos hemos planteado renovar a Xavi"

El presidente azulgrana repasó la actualidad azulgrana en el segundo aniversario de su elección

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha analizado la actualidad azulgrana, en el marco de un coloquio celebrado en el 'Círculo Ecuestre', durante un almuerzo tradicional que suele repasar las noticias del club culé. Precisamente hoy se cumplen dos años desde que Laporta fuera elegido presidente por los socios del Barça, que le dieron una mayoría abrumadora para volver y dirigir al club en la que está siendo su segunda etapa al mando del FC Barcelona.

En ese escenario, Laporta ha tenido palabras para analizar el liderato del Barça en Liga, con 9 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y los "clásicos" pendientes en este mes de marzo, tanto en Liga como en Copa, ante el conjunto blanco. Laporta ha querido repasar la actualidad del club en unos días marcados por la reciente polémica del 'caso Negreira'.

La comparecencia de Laporta en el 'Círculo Ecuestre'

Caso Negreira. "Que quede muy claro que el Barça nunca ha comprado árbitros ni la intención de comprar árbitros. Rotundamente nunca. La contundencia de los hechos contradice a los que intentan cambiar el relato. Nosotros volvemos a ir bien, nada es casual".

Fichajes. "Tenemos el límite salarial excedido y eso dificulta mucho, pero cuando escucho que no podemos fichar... Seguramente un delantero sí, pero deberá salir alguien. En la media lo tenemos bien y además tenemos una cantera con jugadores que llegarán al primer equipo", comentó Laporta.

Renovación de Busquets: "Busquets acaba contrato y es una persona fundamental en el vestuario. Xavi quiere que continúe y él está pensando lo que hacer. Tiene otras ofertas para seguir su carrera a otro nivel, importantes. Como persona y padre de familia se entiende. No hemos hecho una propuesta en firme, pero la haremos en breve", dijo.

Los partidos del Real Madrid: "Los partidos del Madrid los veo, porque es un rival directo. Generalmente los veo con un amigo que se llama Fermín. Los veo con voluntad de que el resultado favorezca al Barça y para conocer el rival", dijo Laporta.

Los títulos para esta temporada: "Este año lo tenemos bastante bien. Xavi lo está haciendo bien, se la jugó. Nosotros como junta directiva hicimos el trabajo para reforzar el equipo, con las palancas. Estamos a nueve puntos del Madrid. Es la prioridad, ganar LaLiga. Se ha añadido ya la Supercopa de España, que tiene su valor. Ahora en la Copa del Rey estamos en la vuelta, esperanzados de poder pasar a la final", comentó.

Renovación de Xavi. "Ya nos la hemos planteado. Se la jugó, tiene un estilo genuino. Es un hombre que no hace estirar más el brazo que la manga, no pide locuras y comprende la situación del club. Me he planteado la renovación de Xavi", explicó.

En ese coloquio moderado por Santi Nolla, director de "Mundo Deportivo", estuvieron presentes también los vicepresidentes Rafa Yuste, Elena Fort y Eduard Romeu, así como los miembros del área de presidencia Enric Masip y Manana Giorgadze.