Colombia vs. Perú EN VIVO ONLINE: dónde y cómo ver el Campeonato Sudamericano Sub 20 2023 en internet, streaming y TV

Goal te trae toda la información sobre cómo seguir este partido del Sudamericano en Colombia.

No fue el mejor inicio colombiano en el Sudamericano Sub 20, luego de dejar escapar dos puntos ante Paraguay, que eran vitales en su aspiración de clasificar a la siguiente ronda. De ahí que ante Perú los cafeteros estén obligados a ganar para no pasar angustias.

La Tricolor recibirá a los Incas en el Pascual Guerrero de Cali, posiblemente con modificaciones en la nómina que ayuden a mejorar el fútbol del equipo y concretar más oportunidades para intentar ganar un partido de 6 puntos.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Colombia vs. Perú FECHA Sábado, 21 de enero ESTADIO Pascual Guerrero, Cali HORARIO 18:30

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido se podrá ver por televisión cerrada a través de Caracol TV este sábado 21 de enero a partir de las 18:30 hora de Colombia. En la plataforma de internet de Win Sports Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic AQUÍ!

LAS POSIBLES NÓMINAS

Colombia: Marquínez; Ocampo, Pedrozo, Mantilla, Salazar; Puerta, Torres; Manyoma, Monsalve, Luna; Caraballo.

Perú: Amasifuén; Aguilar, Lazo, Sánchez, Aranda; Carhuallanqui, Aguirre; Cabrera, Ceballos, Vásquez; Pineau.