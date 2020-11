Colombia mostró su peor versión y fue humillado por Uruguay en un viernes de pesadilla

Tarde para el olvido en el Metropolitano, jugó su peor partido en los últimos años y fue superado por una selección uruguaya que hizo sencillo jugar en la casa de los cafeteros, esperando y aprovechando el error del rival, táctica que surtió efecto gracias a una actuación muy floja de Yerry Mina.

Colombia planteó mal el encuentro desde el arranque, con una sobrepoblación de jugadores en zona defensiva que se vino a menos desde el primer error que le dio la ventaja al rival y que obligó a Queiroz a mover el banco, sin embargo, poco o nada cambiaría el partido con los movimientos del estartega luso, pues en termino generales, ningún jugador Tricolor demostró actitud para cambiar la historia del juego.

El primer tiempo desnudó todos los errores de un equipo sin ideas, con claras falencias en el trabajo técnico básico, malas entregas, poco compromiso, ninguna sociedad de las varias posibles, teniendo jugadores que se conocen a partir de su trabajo en sus clubes, sin embargo, a la postre nada de lo anterior sirivió paa que Colombia hiciera respetar su casa y evitara una de las humillaciones más grandes de su historia reciente.

La derrota, más allá de la polémica actuación del juez central, es total responsabilidad del equipo, que vivió una pesadilla absoluta en este viernes 13 y que dejó escapar tres puntos vitales en Eliminatorias, y más grave aún, recibió tres goles en casa y quedó con números rojos en la tabla de anotaciones, un ítem que define sobre el final quién se queda y quién viaja a .

