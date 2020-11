Colo Colo vuelve a dar pena y para salvarse necesitará un milagro

ya solo se aferra a milagros. Es que la derrota a manos de (0-2) lo dejó tan herido que si no gana al menos la mitad de sus últimos 14 partidos lo más probable es que el 2021 lo juegue en la Primera B.

El resumen de Colo Colo - Curicó

Después de un sentido homenaje a Diego Maradona, los Albos de Quinteros -aunque Walter Lemma se sentó en el banco- apenas acumularon un puñado de intentos de Gabi Costa en dirección al arco de Fabián Cerda, todos tibios, más una salvada del ex a Willy Alarcón y un tiro a quemarropa de Gabi Suazo en el último suspiro que evitó en la línea Jens Buss. Con ese nivel de producción no tienen cómo trascender, ni menos salir del pozo en el que está envuelto.

Después de 20 jornadas del Torneo Nacional, no hay dudas de que el peor equipo de todos es Colo Colo, maniatado desde un inicio por Pablo Parra, que anotó un golazo de lejos, estrelló al palo un tiro libre y asistió a Matías Cavalleri en la guinda curicana de los instantes decisivos.

