Colo Colo vs. Audax Italiano: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

Un duro traspié sufrió luego de caer frente a Palestino en el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2020. La derrota 3-1 volvió a encender las alarmas del cuadro que dirige Gustavo Quinteros pues volvió a la zona roja, quedando solo a dos puntos del colista: Deportes La Serena. Por lo mismo, el Cacique está obligado a ganar cuando reciba a por la decimonovena fecha.

El cuadro de Francisco Meneghini, en tanto, llega precedido de un triunfo (ante ) que los mantiene en el noveno casillero, merced a 24 positivos. Cabe destacar que la tienda alba ganó solo uno de sus últimos 11 juegos del torneo (4E 6D); fue 1-0 ante , mientras que los itálicos acumulan siete encuentros sin ganar fuera de casa, con tres empates y cuatro derrotas.

Colo Colo: Miguel Pinto; Felipe Campos, Maximiliano Falcón, Juan Manuel Insaurralde; Ronald de la Fuente; César Fuentes, Branco Provoste, Gabriel Suazo; Gabriel Costa, Javier Parraguez y Leonardo . DT: Gustavo Quinteros.

Audax Italiano: Joaquín Muñoz; Osvaldo Bosso, Carlos Labrín, Manuel Fernández, Oliver Rojas; Bryan Figueroa, Luis Cabrera, Jorge Henríquez; Joaquín Montecinos, Nicolás Orellana, Rodrigo Holgado. DT: Francisco Meneghini.

