Colo Colo sufre en el arco por la peor semana del año de Cortés

EDITORIAL

sufre en el arco. A mitad de semana, Brayan Cortés salió de su zona propiciando el 1-0 de Jorge Wilstermann y se anotó un gol en contra en los descuentos que sentenció a su equipo. El fin de semana, en La Serena el ex meta de dejó el arco descubierto en las dos ocasiones en las que fue batido. Aunque el VAR lo salvó.

Apenas terminado el partido del Cacique, 23 mil tweets se le dedicaron a Cortés y otros 16 mil a Miguel Pinto, con alusiones directas a un cambio de guardameta en los juegos venideros. Es que Enzo Ruiz, que anotaba el 1-0 parcial en los 43 minutos, cabeceó a gol con Cortés preocupado de cortar el centro de un Danny Pérez que, inteligente, hizo un globito cuando el 1 albo ya no estaba en el área chica. Roberto Tobar, tras hacer uso de la videoasistencia, cobró una posición de adelanto muy polémica del calvo mediocentro .

Respiraba Cortés porque del otro lado David Montoya aportaba para los albos con un autogol, pero no se imaginaría otro papelón en el segundo lapso. Jaime Valdés filtró en profundidad para Pérez, el venezolano que ni siquiera debutó estando en Macul. Gabi Suazo y Cortés no se pusieron de acuerdo, el arquero intentó trabar con la cabeza -en el borde del área, muy lejos de defender la zona que debe defender- y nada más que con un movimiento en alto de su pierna derecha el ariete superó a los últimos dos del Popular y definió a placer. Luego, Barroso, el capitán, se cruzó en el momento justo cuando remató Valdés ante un Cortés vencido.

Lo ganó Colo Colo. Fuentes metió una volea matadora antes del 90, aunque las críticas no van a desaparecer. Hay hinchas que ya perdieron la paciencia con el protagonista de un arranque de año prometedor, de declaraciones sobre asumir la responsabilidad del arco de en las Eliminatorias. Hoy está lejos de ese nivel. Pinto, por un "esguince leve del ligamento colateral de la rodilla izquierda" estuvo con tratamiento kinésico durante la semana. Darío Melo lleva dos suplencias. Pero el apuntado por el público es el ex , que deslumbró en la última Noche Alba salvando a su nuevo club de una caída a manos de la Rojita Sub 23 . ¿Se recuperará Cortés tras su peor semana?