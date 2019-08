Colo Colo oficializó a Iván Rossi como nuevo refuerzo: "Es el equipo más grande de Chile"

El ex River, sin espacio en el equipo de Marcelo Gallardo, jugará a préstamo en el Cacique hasta fin de año, con opción de compra.

selló su última incorporación para el segundo semestre. Pese a que Marcelo Espina afirmó hace semanas que el plantel estaba cerrado, la gerencia técnica del club modificó esa postura y salió al mercado en busca de un mediocampista para suplir la baja de Esteban Pavez, y la inesperada lesión de Carlos Carmona.

Y en ese sentido, cerró la llegada de Iván Rossi. El mediocampista regresó a , después de la cesión en , pero el técnico Marcelo Gallardo no lo tuvo en cuenta para afrontar la temporada 2019-20. De hecho, se encontraba trabajando en soledad en el barrio de Ñúñez, a las órdenes de preparadores físicos de las divisiones inferiores, pese a tener contrato hasta finales de junio de 2020.

El argentino, quien vistió la camiseta del Millonario entre julio de 2016 y julio de 2018, estuvo un año a préstamo en el Globo, donde disputó 23 partidos, 22 de ellos como titular. Mientras que por la Banda Sangre lo hizo en apenas 30 compromisos, lo que derivó en que el Muñeco le bajara el pulgar.

Rossi, quien se formó en , llega a préstamo a Macul hasta fin de año, por 200 mil dólares. Eso sí, con una opción de compra de un millón de la divisa norteamericana.

El futbolista arribó al país para realizarse los exámenes médicos respectivos en la Clínica Meds, y así sellar su vínculo con la escuadra de Mario Salas. Fue oficializado minutos más tarde. "Quiero agradecer la muy buena disponibilidad de River para llegar a un acuerdo bastante rápido. Agradecerle a Iván porque lo primero que nos dijo fue: 'Sí'. Para nosotros es determinante la primera respuesta", dijo Espina en su presentación.

"Estoy contento de estar aquí. Todas las personas con las que hablé me dijeron que es el equipo más grande de . Estoy con ganas de jugar lo antes posible", admitió, por su parte, Rossi. "Estuve entrenando en River esperando una opción. Cuando me llamaron de acá, no lo dudé", añadió.

Vale precisar que con su incorporación, el Cacique no podrá sumar otro elemento extranjero puesto que los cupos los llenan los ex Boca Pablo Mouche y Juan Manuel Insaurralde, además de Gabriel Costa y Matías Zaldivia. El nombre de Rossi surgió después de que rechazara una oferta por Leonardo Gil. El mercado de pases en Chile cierra el 22 de agosto.

