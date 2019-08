Colo Colo Femenino renueva sus sueños internacionales con otra clasificación a la Copa Libertadores

Las Albitas jugarán una vez más el certamen internacional que levantaron el 2012.

Con 3.864 espectadores controlados, Colo Colo Femenino se clasificó a la de 2019 a disputarse en Quito durante octubre. En la definición por el segundo cupo, pues ya se encontraba clasificado el campeón nacional vigente Santiago Morning, se impuso a por 2 goles a 1 en el Estadio Bicentenario de La Florida, en el que suele oficiar de local el .

Gisela Pino adelantó a las caciques sobre los 19' al capturar un remate de Nathalie Quezada, pero Yazmín Torrealba igualó para las tetracolores tras recibir de Ivette Olivares en la primera acción del complemento. Sobre el término (84'), cuando acechaban los penales, Yessenia López tocó con Fernanda Hidalgo, quien ubicó el balón en el ángulo con una preciosa zurda que se celebró, fundamentalmente, en la Tribuna Andes que se llenó de blanco y negro.

Colo Colo accede a la Copa que "se mira, se toca", según rezaba un lienzo en la hinchada, ya que la levantó en 2012 -y fue finalista en 2011, 2015 y 2017- y que, en su edición 2019, contará contra la Micro y rivales internacionales de la talla de UAI Urquiza, Corinthians, Flamengo, , Cerro Porteño, Municipal de Majes, Peñarol y Estudiantes de Caracas.

Cinco días a Isla de Pascua prometió Harold Mayne-Nicholls para sus jugadoras. El vice de Blanco y Negro comunicó a la prensa en el lugar que habrá, además, un premio de 2.300.000 de pesos chilenos a repartir entre el plantel, y detalló que la vía al profesionalismo se sostiene con los partidos de local en la cancha David Arellano, pero advirtió las trabas: "No tenemos publicidad, para pagar sueldos hay que generar. Nos encantaría, pero no hay que caer en situaciones que después podamos lamentar".

"En un país de machistas, ¿por qué no darle el lugar que se merece a la mujer? A lo mejor algún día me van a echar de algún lado por hablar bien de las mujeres, pero me voy feliz", remarcó Jaime Zapata, el entrenador albo.

"Es normal que Colo Colo nos gane, porque es un equipo profesional contra uno amateur. Yo llegué el 2014 cuando era Malestino, cuando les hacían de a 15 goles. me hizo 11, al año siguiente 5-2, luego nos ganan por penales y en el cuarto les ganamos el campeonato. Mis jugadoras son guerreras y entran a la cancha como comando. Si a los comandos no les quedan balas, van a morir. Perdí el partido en los últimos 15 minutos cuando no tenía físico. Yo convenzo a mis jugadoras para que entren a una guerra", añadió Claudio Quintiliani, el derrotado pero orgulloso DT árabe.

El Mundial Femenino y el Campeonato Nacional generan cada vez más interés en el público chileno, que entendió que una verdadera final necesitaba el color y la pasión que habitualmente se ve en el fútbol de varones.