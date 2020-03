Colo Colo espera por Gustavo Quinteros, que está firme en Tijuana

Al otrora jefe técnico de la UC lo amarra un buen contrato que mantiene su vigencia mientras la directiva de Xolos valora su presente en Copa MX.

Si bien se comunicó con Checho Batista, que está interesadísimo en asumir la banca popular, en la tienda de Macul optan por no apresurarse pues, tras incontables rechazos, su postura actual es aguardar por la mejor alternativa posible, una que no resista potenciales fallas.

El ex seleccionador de admitió no tener el conocimiento del plantel popular y el que sí lo tiene es Gustavo Quinteros, quien según entiende Goal interesa entre los directores de Blanco y Negro, pendientes de la resolución del primer semestre en el fútbol mexicano para conocer los detalles de su situación y sus planes a futuro, tras la negativa que dio cuando apenas se había embarcado en su nuevo desafío con los de Tijuana.

Quinteros, que concretó el título necesario para un nuevo bicampeonato de en el último diciembre, conoce y de sobra el medio chileno, pero su estatus de primera opción en el Monumental no lo revoluciona ni lo mueve de su presente. Es que el adiestrador argentino-boliviano considera interesante seguir viviendo en su ubicación geográfica, en frontera con , y aunque no es descabellado que deje a Xolos al término de la , sí al momento las finanzas de la escuadra están cómodas y su trabajo (con un vínculo firmado hasta el 31 de diciembre de 2021) se encuentra en postura de riesgo.

Y como no está entre sus prioridades a futuro cercano, tras la cuarentena por el coronavirus intentará levantar la en la que ya se instaló en la gran definición tras dejar en el camino a , y en las rondas anteriores. La llave, contra los Rayados del , estaba pactada para el 7 de abril en el Estadio Caliente y el 21 en el BBVA Bancomer, mas será reprogramada por el parón de toda competencia en el país norteamericano.

Es su campaña copera la que le entrega un sostén importante al ex DT de , pues en liga apenas ganó dos partidos y se encuentra antepenúltimo, con 9 puntos que lo mantienen muy lejos de la postemporada. Mientras Gualberto Jara continúa planificando su interinato, y se sabe que no viajarán a Santiago ni Scolari ni Pekerman ni Lasarte ni Alfaro, Batista y López fueron llamados desde Marathon 5300, sede donde Quinteros aún ilusiona, aunque la llave de su salida de -un despido- por ahora no está ni en elaboración.