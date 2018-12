Colo Colo debe negociar directamente con Huachipato por Gabriel Torres

Desde la octava región avisaron que el panameño sigue vinculado a su club hasta fines de 2019 por una renovación automática. ¿Llegará por Barrios?

Desde que Lucas Barrios renunció a Colo Colo que la dirigencia de Blanco y Negro se planteó buscar un reemplazo para el puesto y para que Esteban Paredes no cierre su carrera en soledad. En ese sondeo apareció el nombre de Gabriel Torres, el panameño y mundialista que, según Huachipato, tiene un vínculo que se extendió por todo 2019 en noviembre.

"Gabriel Torres firmó un contrato por un año con la posibilidad unilateral de Huachipato para extenderle por otro año más. En noviembre le mandamos la carta al jugador. No es que no haya renovado, sino que tiene contrato por todo el próximo año", señaló una fuente directiva de la usina a La Tercera. Por ende, para buscar su ficha habría que negociar directamente con el Campeón del Sur.

La postura de la dirigencia contrasta con la del protagonista, quien durante la semana le dijo a La Estrella de Concepción que "Huachipato tiene la primera opción, pero hay que renegociar el contrato... y uno siempre aspira a más. Quedamos en hablar nuevamente antes de fin de año", e incluso se animó a opinar de la opción de ir al Monumental: "Pasaría a ser un gran reto para mi carrera profeional. Me da felicidad que mi nombre esté siendo sondeado por el lado del Cacique".

Barrios, apuntando hacia su futuro, dijo en las últimas horas a Globo sentirse "muy feliz por haber conquistado tres títulos en tres años en Brasil. Y siempre he dicho que me gustaría regresar a Brasil, siempre me ha gustado el fútbol brasileño. Este año, en la Libertadores, jugamos con Colo Colo contra Corinthians y Palmeiras y estuve bien en todos los partidos".

Con Torres en cancha, los albos vencieron a los acereros en Santiago y en Talcahuano durante 2018. En la octava región, en ese 24 de noviembre donde el triunfo y los demás resultados aseguraron la clasificación de Colo Colo a la Copa Sudamericana, el delantero de 30 años marcó uno de sus 15 goles en el año.