Coke en Goal: "Sería especial que Navas levante la Copa por él, Puerta y Reyes"

El héroe del Sevilla en la última final de la Europa League analiza en exclusiva cómo afronta su antiguo club una nueva final en su torneo favorito.

El vuelve a citarse con la historia y con su amada . Los de Nervión saben que ya sólo el Inter en la final de este viernes se interpone entre ellos y su sexto título. No será fácil pero los sevillistas ya saben cómo hacerlo tras haber sumado cinco títulos en 14 años en la competición.

Uno de los jugadores sevillistas que más veces levantó el título es Coke Andújar y se ha convertido en analista de excepción para Goal de cómo afronta el equipo de Julen Lopetegui una nueva final europea en su torneo favorito. Una final en la que su ex compañero Jesús Navas quiere levantar al fin un título como capitán y en la que Banega sueña con despedirse por todo lo alto. Una copa para volver a brindar en memoria de Antonio Puerta y José Antonio Reyes.

¿Cómo ha vivido el coronavirus y el nacimiento de su hija durante el confinamiento?

"Una época muy dura para mí como para todos. Nosotros lo hemos vivido de una manera más especial. Esperábamos una niña, que la tuvimos el 27 de abril. Por suerte, el hospital al que fuimos estaba todo muy delimitado y bien. Dentro de la tristeza, nosotros lo vivimos con mucha intensidad y con los nervios del momento. Todo ha salido bien y ojalá que la sociedad pueda ir saliendo de esto poco a poco y volviendo a la normalidad".

¿Cómo se ha sentido en la extraña vuelta a un fútbol sin aficionados, con test y hasta jugando en un estadio nuevo?

"Es totalmente diferente. A los tests te acostumbras y todo es por nuestro bien, por nuestra salud. Lo del estadio era lo más raro. Jugar fuera y sin nuestra gente, sin nuestro público ha sido raro. Lo hemos llevado bien porque los primeros partidos se dieron bien y el equipo creció. Es muy raro sin la gente".

¿Cómo está viviendo ahora desde fuera el éxito en la Europa League del Sevilla?

"Muy contento. Sobre todo por mis amigos sevillistas tanto dentro de la plantilla, como en el club como en la calle. Desgraciadamente la afición no lo puede vivir allí en , viendo cómo su equipo juega otra final pero estoy muy contento por el Sevilla. He vivido muchos años allí y siempre les deseo lo mejor. Al final, con todo su esfuerzo en un año tan duro y tan difícil, se han plantado en una final con todo merecimiento con las opciones intactas de ganarla".

Qué le transmite la gente del club cuando se mandan mensajes.

"El otro día hablaba con Fernando Navarro por ejemplo y ve en este equipo, en su compañerismo y la unión paralelismos con el de nuestra época. Una de las claves fue esa y él ve mucha similitud entre este equipo y el nuestro. Buena parte de culpa es de Lopetegui, que ha montado un equipo muy solidario en el campo y, por lo que me cuentan, dentro del vestuario es igual. Está claro que esta es una de las bases del éxito del Sevilla y a partir de ahí siempre construye buenos equipos, con buenos jugadores y buen entrenador pero esto siempre ha funcionado. Me consta que la gente que lleva muchos años lo intenta transmitir y por supuesto la gente del club con Monchi y el presidente".

¿Cómo se le explica a alguien de fuera por qué es tan importante la Europa League para el Sevilla?

"Es que los momentos tan especiales que ha vivido el sevillismo con la Europa League no los ha vivido en otra competición. El Sevilla ha ayudado a que esta competición crezca y sea muy reconocida y los títulos de Europa League han ayudado a que el Sevilla sea conocido a nivel europeo y mundial como uno de los equipos a tener en cuenta. Esta relación de amor es verdad que se puede ver en hechos como el gol de Palop, el de Mbia o el otro día esos 10 minutos en los que Bono paró unas cuantas ocasiones y todos los tiros iban a los jugadores del Sevilla que se tiraban. El Sevilla apuesta y ha apostado muchos años por esta competición y siempre se lo devuelve".

Cómo recuerda las finales qué jugó y cuál fue más especial.

"Todas son especiales, está claro. Marcar dos goles en una final no se hace todos los días pero la más especial es la primera, la que jugamos en Turín. Era la primera para mí y para muchos de mis compañeros y yo creo que esa me marcó con algo que pensaba que no iba a vivir nunca en la vida. No pensaba en jugar una final a nivel europeo y encima tener la suerte de ganarle. La primera fue especial por lo que me marcó".

¿Ve similitudes en esta final con un gigante europeo como el Inter con aquella que le ganaron con dos goles suyos al ?

"El Sevilla ha demostrado que es un grande y la final la va a competir. El Inter es un equipazo que si tiene que meterse atrás, se mete. Arriba tiene muy buenos jugadores que pueden marcar diferencias. El Sevilla tiene muchísimo corazón, creo que puede dominar el encuentro en muchas fases del partido, no tengo dudas. No creo que sea un partido de muchos goles y, lo certero que esté la gente de arriba, determinará el encuentro porque lo veo bastante igualado".

Hay mucha gente que dice que Lopetegui se le ha puesto cara de Emery, ¿compra el parecido?

"Es que desde el principio de temporada veía más o menos esa similitud con ese Sevilla de Emery: muy fuerte por dentro, con jugadores que físicamente son muy poderosos y una pareja de centrales importante. Después ha ido creciendo pero defensivamente ha sido muy difícil que le hagan goles y han crecido a partir de ahí".

¿Cuál es el secreto de Jesús Navas para seguir jugando a este nivel con 34 años?

"Es completamente increíble pero es que creo que si se tira otros diez años jugando al fútbol va a correr igual, va a tener la misma ilusión por hacer las cosas bien y por mejorar cada día. Es una suerte para el Sevilla que haya podido volver. Se ha reconvertido en un pedazo de lateral. Yo lo tuve de extremo formando la banda en muchos partidos y era un tío siempre comprometido con el lateral y ahora se ha visto. Es un lateral muy ofensivo pero también le toca defender".

Conociendo a Jesús, ¿qué supondría para él levantar un título como este como capitán del Sevilla?

"Es alguien que se ha criado ahí en esa cantera. Ha vivido todo con el Sevilla, se fue, disfrutó jugando fuera pero siempre echó de menos a su Sevilla. Levantaría el título por él pero también por Antonio Puerta y José Antonio Reyes porque él ha convivido con ellos. Sería precioso que levante la copa porque sería un gran recuerdo para Antonio y para José".

Ha hecho alguna incursión en el teatro y le leí en una entrevista que podría hacer "Sevilla FC, el musical". Con lo que han vivido en la Europa League tiene por lo menos para el guión, ¿no?

"Es que no hay ninguna duda. Es imposible demostrarlo físicamente pero es evidente que el Sevilla es el rey de esta competición y se demuestra con el gol de Mbia, el de Palop o las paradas de Bono. No es mala idea y hacer algo así".