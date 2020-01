Coito: "Nadie está vetado en la Selección"

El seleccionador uruguayo dejó en claro que cualquier futbolista puede ser convocado, pese a tener poca competencia como Romell Quioto.

Fabián Coito todavía no resolvió al plantel de Honduras que enfrentará a , el 29 de marzo en Miami, , aunque ya aclaró que todos los futbolistas están en condiciones de recibir la convocatoria.

La consulta al uruguayo se originó respecto a la situación de Romell Quioto, transferido al de la luego de jugar pocos encuentros en . “Con Rommel estoy en contacto, hablamos hace dos días. Es muy buena la posibilidad de su cambio, y su entrenador conoce la posición de delantero. El cambio de equipo le puede venir muy bien, por supuesto que está dentro de la lista para ser elegido en la Selección, nadie está vetado", dijo.

Antes del amistoso, Coito reveló que tiene todo planificado a partir de lunes 3 de febrero. "Comenzamos en San Pedro Sula con los trabajos y por supuesto no podremos contar con los futbolistas que militan en el extranjero pero sí con los que tienen una historia en los Panamericanos y con futbolistas que estén jugando y que han aparecido en este último semestre del año pasado. Desde esa fecha habrá microciclos todas las semanas hasta llegar al Panamericano de Guadalajara”, dijo.

En tanto, Coito dijo no sentirse resplonsable por la contratación de Denil Maldonado por parte de de . "Les he dado mi opinión; pero quiero dejar claro que también he hablado con otros entrenadores y otros clubes por otros futbolistas y no se ha dado. No me considero que yo haya sido el factor clave en su fichaje".