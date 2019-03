Coito: "Estoy muy satisfecho con el rendimiento del equipo"

El entrenador de Honduras manifestó sentirse conforme tras la igualdad sin goles frente a Ecuador.

Sólo un amistoso disputó la Selección hondureña dirigida por Fabián Coito en esta fecha FIFA y, a juzgar por las palabras del entrenador, existe tranquilidad tras el 0-0 obtenido ante el martes por la noche en Nueva Jersey.

En este contexto, el ex director técnico de la Sub 20 uruguaya valoró la producción de sus dirigidos. "La primera impresión que me queda es de satisfacción por la disposición de los objetivos que nos habíamos planteado. Las cosas se hicieron muy bien, estoy muy satisfecho con el rendimiento del equipo", analizó el montevideano de 52 años.

Además, Coito ahondó en lo que fue el rendimiento del equipo y sus argumentos sobre su apreciación: "La satisfacción del partido es la actitud, en llevar adelante la línea que teníamos. Aplaudimos muchas veces cuando se lograron cosas, el árbitro me parece que sobre el final tuvo intención de que terminara sin grandes opciones de juego y por eso hicimos algunos reclamos".

Por otra parte, el DT charrúa se adelantó al hablar de las eliminatorias a 2022: "Tenemos posibilidad de clasificar al Mundial. Jugamos ante una selección importante de Sudámerica, me gustó la actitud del equipo y no puedo decir lo que no me gustó, tenemos poco tiempo de trabajo".

Foto: DELMER MARTINEZ/AFP/Getty Images