Coito desmiente rumores sobre su salida de la Selección

El entrenador negó las informaciones que indicaban que podía abandonar el equipo nacional y habló de los psibles cambios en las eliminatorias.

Fabián Coito se encuentra realizando la cuarentena en y habló con la televisión hondureña para desmentir los rumores sobre su posible salida de la Selección. Además, dijo que está en comunicación constante con Fenafuth por el posible cambio de formato de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2022.

"Realmente nunca sucedió nada, yo no sé cuál fue el disparador de esa información, pero nunca estuve en ninguna conversación, ni en la imaginación. Fue una mala información, solo fue un rumor y nunca hubo nada fundamentado", dijo sobre las informaciones que lo ponían fuera del equipo nacional.

El artículo sigue a continuación

Sobre las eliminatorias, declaró: "Yo estoy en contacto con los directivos de la Fenafuth y no hemos hablado de eso porque no pasa de rumores por ahora, todo depende de la nueva reporgramación de Concacaf".

Más equipos

"Nuestra planificación va a depender de la nueva programación, lo que teníamos se ha cambiado todo. He escuchado que no habría actividad de selecciones en este año, mientras tanto me estoy preparando y en contacto con todo el cuerpo técnico y futbolistas y esperando la reprogramación", agregó.

Por último, Coito respondió si es posible que Honduras clasifique a la Copa del Mundo. "Yo creo que sí, será muy duro, tengo mucha confianza. Si ponemos al equipo por encima de cualquier individualidad, que los jugadores estén tomando más responsabilidad, esto que está haciendo el Olimpia en Liga de Campeones, eso transmite confianza. Pero hay que tener cosas para poder hacerlo", cerró.