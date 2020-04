Coelho se solidariza con las personas de bajos recursos

El excapitán de The Strongest reunió alimentos que entregará a varias familias en Bolivia que cumple tres semanas de cuarentena por el coronavirus.

El excapitán de The Strongest Sandro Coelho se solidarizó con las personas que no tienen dinero para comprar alimentos en esta cuarentena y al mismo tiempo criticó a los actuales futbolistas en por no hacer nada ante esta situación y buscan cobrar todo el sueldo del mes de marzo pese a que no hay actividad en el país.

Mediante sus redes sociales, Coelho mostró varios paquetes de alimentos que fueron destinados a las personas de escasos recursos que soportan las tres semanas de cuarentena en Bolivia donde ya no existe actividad.

Al mismo tiempo criticó que ahora los futbolistas, que tienen contratos por arriba de los 5 mil dólares, no se unan a esta causa y sólo piensen en cobrar el sueldo por el mes no trabajado.

“Me entristece no haber escuchado que algún jugador de la Liga haya ayudado o participado de algo que pueda aportar para las personas que no tienen para el día… Como exjugador me da vergüenza con semejantes sueldos que ganan”, escribió Coelho.

El exfutbolista está alejado del fútbol, trabaja de forma independiente y compró varios alimentos que entregará a las personas que más lo necesiten.https://www.facebook.com/losquirquigans/videos/250786492743770/