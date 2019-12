¿Qué clubes quedarán afectados con la 'reducción de extranjeros'?

Diversos equipos del futbol mexicano tendrán que entrar en un proceso de transición ya que tengan que usar menos jugadores no formados en México.

La Liga MX está en constante cambio y a partir de 2020 prepara uno que podría modificar la competición de manera drástica. Los equipos acordaron recientemente reducir la cantidad de extranjeros en sus filas, por lo cual habrá equipos que tengan que pensar en cómo solventar un futuro sin estos jugadores.

En la última asamblea de dueños, los propietarios de los clubes respondieron a la llamada de Gerardo Martino y concordaron en ya no usar tantos futbolistas no formados en . Esto debido a que el seleccionador nacional cree que ellos frenan el crecimiento de los mexicanos y por ello no existe tanto material para el Tricolor.

Sin embargo, esta reducción podría no beneficiar a todos los clubes y perjudicarlos en los primeros torneos que tengan que utilizar a más mexicanos al no tener un sólido programa para formarlos, es decir, sus fuerzas básicas. , Chivas, Pumas, entre otros, podrían despreocuparse por el momento, pero otros deberán trabajar inmediatamente con sus categorías juveniles.

América, por ejemplo, ha comenzado a utilizar más a sus mexicanos y darles un peso específico en el plantel. Tal es el caso de Sebastián Córdova y Richard Sánchez, quienes ya tienen participación con el Tri de Martino. Estos dos jugadores han comenzado a tomar un papel protagónico por las múltiples lesiones de los azulcremas este torneo.

Su rival en la final del Apertura 2019, Monterrey, es un caso similar. Los Rayados tienen un 11 titular primordialmente extranjero, pero en su plantilla destacan Jesús Gallardo, Rodolfo Pizzarro y Carlos González, quienes también han sido convocados por el técnico argentino para la Selección Mayor. Sin embargo, estos dos últimos pelean constantemente por un puesto gracias a la amplia profundidad que tiene Antonio Mohamed a su disposición.

Tigres podría ser el equipo que más sufrirá el tema en cuestión. Ricardo Ferretti trabaja muy bien con los extranjeros y poco a poco les ha dado más importancia. Es un club que no trabaja a los jóvenes y el propio Tuca ha criticado la regla 20/11 como innecesaria. Además, solamente Luis Rodríguez mantiene un nivel apto para el Tri, ya que las fallas de Carlos Salcedo y Diego Reyes los han alejado del Tricolor.