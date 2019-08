Club brasileño le hizo un pedido peculiar a Queiroz

Cruzeiro le mandó una carta al DT de la tricolor para que no llamara a Luis Manuel Orejuela para los amistoso ante Brasil y Venezuela.

La disputa entre clubes y selecciones es algo de nunca acabar. Unas veces son duras, otras cordiales, como por ejempo la que hay en estos momentos entre Cruzeiro y , pues el equipo brasileño le pidió a Carlos Queiroz que no llamara a Luis Manuel Orejuela para los duelos amistoso contra y en septiembre próximo.

El club no quiere perder al lateral colombiano de cara a la semifinal de la Copa Brasil, que será el 4 de septiembre y teniendo en cuenta que los duelos son el 6 y el 10 del mismo mes. Por ahora no hay respuesta oficial por parte de la Federación, pero se cree que no habrá lío para conceder eso.

Recordemos que Cruzeiro jugará contra Internacional en un certamen importante para ellos, pues podrían pelear por el primer título del año. Se sabía que Queiroz lo tenía en sus planes, para acercarlo de nuevo a la tricolor, pero será algo de otra ocasión.