Clausura 2022: Monterrey vs América ONLINE, ¿dónde ver vía streaming por internet y apps?

Monterrey y América son equipos que habitualmente se consideran como candidatos al título en la Liga MX; sin embargo, ambos clubes atraviesan un complicado presente en el Clausura 2022 que los llevó a prescindir de los servicios del Vasco Aguirre y Santiago Solari respectivamente.

Rayados viene de una terrible presentación en el Mundial de Clubes, donde fueron eliminados de manera prematura y apenas consiguieron el quinto puesto. Luego las cosas no mejoraron en el Clausura 2022 y actualmente comparten el sótano de la tabla con el América con seis unidades.

Las Águilas, por su parte, no lograron enderezar el rumbo con Solari y en su más reciente presentación lograron un empate ante Querétaro. Las cosas no marchan bien para un América que no se veía en una posición tan comprometida desde hace mucho tiempo en la Liga MX.

El partido tomará lugar este sábado 5 de marzo a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, a disputarse en el Estadio BBVA.

A continuación, en GOAL te damos las diferentes alternativas para seguir dicho compromiso.

CÓMO VER ONLINE EL RAYADOS VS AMÉRICA

El streaming en línea pasa por la página de Fox Sports México. Los suscriptores al canal pueden acceder con la cuenta de su servicio de cable y, si tienen una conexión a internet estable, pueden sintonizar el cotejo completamente en vivo.

CÓMO VER EL RAYADOS VS AMÉRICA EN APPS

De la misma manera, Fox Sports pone a disposición de sus usuarios su app, la cual está disponible tanto para Android como para iOS. Lo único que hay que hacer es descargarla, ingresar usuario y contraseña del servicio de cable, y disfrutar el partido.

CÓMO VER EL RAYADOS VS AMÉRICA EN SMART TV

Si careces de un televisor con señal de TV, valga la redundancia, como opción B queda conectar el portal o la app mediante el móvil directamente a la pantalla gracias al Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

Supuestamente ya de ahí no deberían existir problemas. A menudo resulta más cómodo si se le equipara con la experiencia que ofrece un teléfono. Acá te facilitamos un tutorial más a fondo para cómo realizarlo paulatinamente.