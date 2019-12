Claudio Bravo vuelve a ser titular en Champions League

El arquero chileno reemplaza a Ederson y busca su revancha en un certamen en el que, curiosamente, ya supo consagrarse campeón.

Claudio Bravo, ya ratificado como arquero de la Selección de tras dos años de ausencia, se enteró del abordable grupo de en la 2019-20: sus rivales son -el debut fue el 18 de septiembre-, y , y sus opciones de aparecer en el once de Josep Guardiola son más bien reducidas por la titularidad ratificada públicamente (por el cuerpo técnico) hacia la figura de Ederson Moraes, el 1 en la consideración.

La historia del surgido desde en la Orejona tiene tintes dramáticos y otros un tanto más gloriosos con un total de 12 titularidades y 16 dianas encajadas. Disputó la competición por primera vez con la en la 12/13, y en siete presentaciones recibió nueve tantos. le marcó uno, dos y Shakhtar, con quien podría reencontrarse, seis en dos enfrentamientos. En la siguiente temporada fue campeón como suplente de Marc-André ter Stegen en sin ver minuto alguno pese a su casi perfecta presencia en , que también conquistó.

Repitió su escasez de minutos en su segundo y último curso con los culés -nunca debutó-, y en la 16/17, fijo en Manchester City, jugó cuatro partidos (con ocho goles en contra) contra (-3), Barcelona (-1 en una jornada que contó con un Messi inspirado a punta de triplete y asistencia a Neymar, pero que Bravo abandonó a los 53' por expulsión) y Borussia Mönchengladbach (dos veces y con una vez batida su resistencia) y en la fase final Pep optó por Willy Caballero y el Mónaco lo batió seis veces en la eliminatoria.

El chileno apenas volvió a aparecer en la que se consigna como su última presencia, la del 7 de marzo de 2018 en la vuelta de los octavos de final de la 17/18, cuando los Cityzens cayeron a manos de en Etihad pero se aprovecharon del 4-0 de la ida conseguido en . Tras pasar toda una temporada lesionado, el kosovar Arijanet Muric corrió desde atrás del campeón de América con en la consideración del entrenador catalán.

Pero ni la notable e indiscutible pretemporada de Bravo ni una nueva consagración de Community Shield que Guardiola reconoció que su arquero ganó le valieron para arrancar la Premier League entre los estelares. Moraes camina junto con el tranco firme del City (19 puntos de 25 posibles) y arrancó atajando en el Metalist ya que no se lo impidió alguna lesión.

Los antecedentes indican que cuando los Skyblues se sintieron cómodos con una eliminatoria recurrieron al ex Barcelona... y el ejemplo coincide aunque no podrán confiarse del sorprendente tercero del Calcio y de los campeones ucranianos y croatas. Scott Carson es el otro que trabaja con Ederson y Bravo y que aparece tercero y con hambre de, al menos, ver minutos en . Al menos Kevin de Bruyne cree que Bravo mantendrá en alerta al titular. ¿Cómo lo establece el de Sampedor? Al menos en las primeras once jornadas de la Premier siempre jugó Ederson. Y también en el debut triunfador en , en el segundo partido en el Etihad por la Orejona y en el tercero. En el cuarto, Ederson salió lesionado al descanso y Bravo jugó 36 minutos antes de salir expulsado por bajar a Josip Ilicic como último recurso. El roce fue mínimo pero no lo perdonó el VAR. Con puntaje casi ideal (10) y nada de riesgo en la clasificación a octavos, Bravo le dio descanso a Moraes contra el Dinamo Zagreb.