Claudio Bravo y Sergi Enrich postergan el futuro de Eibar y Betis

El empate en Ipurua no confirmó el paso a Europa de Pellegrini y elenco, que se acostumbró a empatar, y el local seguirá batallando por no bajar.

Claudio Bravo ha sido protagonista del Eibar - Betis, que empatado a un gol retrasó la claridad sobre el final de temporada de ambos. Con el marcador a favor, y el objetivo prácticamente materializado, frenó a Sergi Enrich, el finalizador de un equipo desesperado. Aunque todo fue momentáneo y el ariete tomaría venganza luego: mientras los de Mendilibar alcanzaron la línea de los 30 puntos, y contra Valencia y Barcelona se jugarán la permanencia, el chileno Manuel Pellegrini todavía necesita sumar para asegurarse la tan ansiada plaza europea.

Una parada que valía Europa

Estadísticas de Eibar 1-1 Betis

Si bien Bryan Gil y Edu Expósito le inquietaron, y siempre respondió traspasando calma, Bravo deslumbró en la hora del compromiso en Ipurua al frenar de forma felina el cabezazo a quemarropa de Enrich, que asistido por Edu le dio a colocar con violencia. El ex Manchester City saltó y metió el manotazo a tiempo para evitar todo riesgo, y hasta allí -y por el golazo de Guardado que armó Lainez- el Betis se convertía en inalcanzable para Celta y, a lo menos, la Conference League estaba asegurada.

Un gol para soñar

Mendilibar pujó modificando nombres y avanzando metros hasta que Rober Correa se adelantó lo suficiente hasta meter un centro gol para Enrich, que se impuso a Marc Bartra en el duelo aéreo mientras Bravo salía buscando una anticipación que no llegó. Si el local perdiendo virtualmente se iba hoy, la lucha por evitar el descenso ahora arde más que nunca con Valladolid, Elche, Huesca, Getafe y Alavés en alerta total.

La irregularidad

La faena no comenzó con calma para Bravo, puesto que en el trabajo precompetitivo se percató de un serio desbalance en el arco donde se preparaba con el apoyo de Joel. Carrusel reportó que entre empujones de los operarios del Eibar se cuadró la puerta.

Huesca y Celta, lo que le resta a los béticos

La jornada 36 de LaLiga

¿Qué falta para Europa?

El Real Betis del Ingeniero y Bravo (que otorgó 34 pases con un acierto del 91.2%) llegó a los 55 puntos, que le acreditan igualdad con el Villarreal y uno menos que la Real Sociedad en un Mundialito por la Europa League. Aunque aquí hay salvedades: Celta tiene 55 y una mínma chance de ser a lo menos séptimo, y el Submarino aún se disputa la UEL contra Manchester United y sabe que ganándola irá a Champions. El 1-1 dejó todo en espera y postergó la definición.